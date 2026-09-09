Américo Villarreal recorre 43 municipios de Tamaulipas: “hay un recorrido, resultados y avances

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, realiza una gira por los municipios del estado para acompañar a las y los alcaldes en su rendición de cuentas y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Previo a la visita que realizará la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves a la entidad, como parte de este ejercicio nacional de rendición de cuentas, Villarreal Anaya ha acompañado hasta el momento a presidentes municipales en 13 informes de labores y continuará, de acuerdo con la agenda prevista, hasta estar presente en los ejercicios de los 43 ayuntamientos.

Después de las 43 asambleas informativas, el mandatario participó en la Cabalgata de la Unidad, y siguiendo el ejemplo de la Presidenta, abrió una nueva etapa de presencia territorial, ahora enfocada en revisar resultados, realizar acciones de gobierno en territorio, escuchar planteamientos, fortalecer la coordinación entre Federación, Estado y municipios y enarbolar los valores nacionales.

La ruta inició el 3 de septiembre en Nueva Ciudad Guerrero, donde Villarreal afirmó que “en Tamaulipas hay un camino recorrido, resultados y avances” y destacó que la inversión estatal y federal acumulada en ese municipio alcanza casi 649 millones de pesos.

En Nuevo Laredo, resaltó cerca de 8 mil 900 millones de pesos de inversión estatal y federal, así como proyectos estratégicos como la Agencia Nacional de Aduanas, la modernización del Puente III y el Tren Saltillo-Nuevo Laredo, que fortalecen el liderazgo logístico de esta frontera.

Durante su paso por Mier, sostuvo que “Tamaulipas está objetivamente mejor” y llamó a no perder de vista la transformación registrada durante los últimos años. Ahí destacó una inversión estatal y federal de 436 millones de pesos entre 2022 y 2026.

En Miguel Alemán, donde la inversión del mismo periodo supera los 983 millones de pesos, el gobernador planteó uno de los ejes políticos de su recorrido: “Hoy el compromiso que nos une es infinitamente superior a cualquier diferencia porque está de por medio el servir bajo principios humanistas”.

La seguridad marcó su mensaje en Camargo, donde afirmó que los avances ya se reflejan tanto en los indicadores oficiales como en la vida cotidiana y sintetizó: “La paz no es la meta, la paz es el camino y lo estamos recorriendo juntos”.

En Gustavo Díaz Ordaz, Villarreal refrendó la construcción de 15 Estaciones Seguras para recuperar plenamente la carretera Ribereña y sostuvo que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permite multiplicar el impacto social de las inversiones y programas.

En Reynosa, destacó que la inversión estatal y federal aplicada entre 2022 y 2026 supera los 12 mil 500 millones de pesos y puso énfasis en proyectos como el gasoducto del libramiento, el Corredor del Golfo de México y la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026.

La vocación productiva fue el tema principal en Valle Hermoso, donde refrendó el respaldo al campo y destacó la tecnificación de esos distritos de riego, que comprenden 300 mil hectáreas, así como proyectos para agregar valor a la producción agrícola.

Asimismo, en Matamoros, el gobernador informó que los recursos estatales y federales alcanzaron 12 mil 199 millones de pesos entre 2022 y 2026, destacó la operación del Puerto del Norte y anunció que, con el respaldo de la presidenta Sheinbaum, está autorizado para 2027 un nuevo puente en el libramiento Portes Gil.

Durante su visita a San Fernando, puso el acento en el respaldo a productores agrícolas y pesqueros, las obras de conectividad y las oportunidades que abrirá el Corredor Golfo de México, proyecto carretero impulsado por el Gobierno Federal.

En Méndez, Villarreal sostuvo que la transformación también debe avanzar desde los municipios rurales y refrendó el compromiso de que el desarrollo llegue a todas las comunidades, “que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera”.

En cada escala, más allá de las cifras y proyectos particulares, el gobernador ha reiterado una misma concepción: escuchar a las autoridades municipales, identificar necesidades que rebasan sus capacidades presupuestales y sumar recursos estatales o gestionar el respaldo de la Federación para atenderlas.

“Así trazamos año con año una agenda colaborativa en la que se destaca la atención a necesidades y proyectos concretos que se plantean desde la esfera municipal”, manifestó durante su recorrido.

La gira continuará hasta abarcar los 43 municipios y tendrá este jueves un punto de encuentro con el ejercicio nacional encabezado por Claudia Sheinbaum, cuando la Presidenta visite Ciudad Victoria para presentar directamente los pobladores avances, inversiones y proyectos de su administración para el estado.

De las 43 asambleas y la Cabalgata de la Unidad a los informes municipales y la visita presidencial de este jueves, la agenda territorial mantiene un mismo hilo conductor: unidad, defensa de la soberanía, enarbolar los valores nacionales, rendición de cuentas y coordinación de los tres órdenes de gobierno para llevar resultados a cada región de Tamaulipas.