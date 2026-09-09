Ana Lilia Rivera reúne a más de 500 jóvenes en Escuela de Formación Política

Más de 500 jóvenes provenientes de los 60 municipios de Tlaxcala participaron en el inicio de la Escuela de Formación Política y Desarrollo de Liderazgo “El Cambio Verdadero”, impulsada por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, con el objetivo de brindar herramientas de preparación y participación en la vida pública.

Durante el encuentro, la legisladora destacó la importancia de que las nuevas generaciones tengan espacios donde puedan aprender, analizar los problemas sociales y políticos del país y desarrollar capacidades para participar en las decisiones de sus comunidades.

La primera etapa de esta escuela busca acercar a los jóvenes a temas relacionados con la política, el liderazgo y la participación ciudadana. También pretende generar espacios para que puedan expresar sus ideas, inquietudes y propuestas sobre la situación que enfrenta México.

Ana Lilia Rivera señaló que la juventud representa una etapa importante para adquirir conocimientos, formar criterios y asumir responsabilidades frente a la sociedad. Por ello, llamó a los participantes a aprovechar esta oportunidad de formación y a involucrarse en los asuntos públicos.

La senadora resaltó que la política debe ser entendida como una actividad que está al servicio de la sociedad y no solamente como una forma de ocupar cargos públicos. Ante los jóvenes, hizo un llamado para construir una política basada en la preparación, responsabilidad, honestidad y compromiso con las comunidades.

De acuerdo con la información del encuentro, la escuela “El Cambio Verdadero” también busca fortalecer el liderazgo de las juventudes tlaxcaltecas y promover el análisis de la realidad política y social de México.

Uno de los temas que se plantearon durante la inauguración fue la importancia de conocer la historia del país. Rivera Rivera explicó que mantener presente la memoria histórica permite a las nuevas generaciones comprender mejor el presente y conocer las luchas sociales que han marcado a México.

En este sentido, invitó a los jóvenes a convertirse en ciudadanos informados y críticos, capaces de reconocer los avances que ha tenido el país, pero también de identificar los problemas y retos que todavía existen.

La senadora consideró que la participación de las juventudes es necesaria para construir nuevas propuestas y contribuir al desarrollo de Tlaxcala. Por ello, destacó que este tipo de espacios pueden servir para que los jóvenes tengan mayor conocimiento sobre los asuntos públicos.

La iniciativa también está relacionada con los principios del llamado humanismo mexicano y con valores que forman parte del movimiento de transformación impulsado en los últimos años en el país.

La participación de más de 500 jóvenes de los 60 municipios representa el inicio de un proceso de formación que busca mantener el interés de las nuevas generaciones en la política y en los temas que afectan directamente a sus comunidades.

Durante la actividad, Rivera Rivera reiteró que los jóvenes no deben ser considerados únicamente como el futuro del país, sino como parte importante del presente y de las decisiones que se toman actualmente.

Finalmente, la legisladora refrendó su compromiso de impulsar espacios de preparación para las nuevas generaciones y señaló que una juventud con mayor información y herramientas puede participar de manera más activa en la construcción de una sociedad.

Con el inicio de la Escuela de Formación Política y Desarrollo de Liderazgo “El Cambio Verdadero”, los participantes tendrán un espacio para fortalecer sus conocimientos, desarrollar habilidades de liderazgo y acercarse a la vida pública de Tlaxcala.