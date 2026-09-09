Gobierno de Puebla afirma que la oposición orquesta campaña contra el Cablebús

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, y Jose Luis García, coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla. (Jennifer Garlem)

El Gobierno de Puebla rechazó los señalamientos de la oposición respecto a que el proyecto del sistema de transporte por cable provocará un “ecocidio” y afectará viviendas, al asegurar que se trata de una campaña de desinformación que busca frenar una obra que transformará la movilidad en la entidad.

José Luis García, coordinador de Gabinete de Puebla, sostuvo que las versiones sobre una supuesta afectación ambiental y la expropiación de inmuebles son totalmente falsas, y detalló que el proyecto contempla el trasplante de 77 árboles, además de la incorporación de 10 mil nuevos ejemplares a lo largo de los 14 kilómetros que tendrá el sistema.

“Lo que buscan es que a Puebla no le vaya bien, que los ciudadanos no ahorren tiempo… a quién no le va a dar gusto ahorrar más de una hora en su traslado, o llegar más temprano a su casa para descansar”, señaló el funcionario.

En conferencia de prensa, señaló que se trata de una campaña orquestada por la oposición, a través de medios como Azteca y cuentas de bots en redes sociales. Que buscan impedir que el sistema de transporte por cable se concrete debido a que podría representar un beneficio para la actual administración de cara a las futuras elecciones.

Aunque reconoció que existe crítica legítima por parte de algunos vecinos, dio a conocer que se identificaron mil 104 notas de Azteca (sobre el proyecto) a nivel nacional en sus diferentes portales.

García afirmó que este viernes comenzarán las asambleas con vecinos de las zonas involucradas, con el propósito de explicar los alcances del proyecto y atender las inquietudes relacionadas con posibles afectaciones a viviendas y al arbolado.

“Estamos seguros de que una vez que conozcan a detalle el proyecto, entenderán que es transformador en materia de movilidad, seguridad y más”, sostuvo.

Además, dio a conocer que ya se han realizado reuniones con delegados de las zonas involucradas y, de acuerdo con lo expuesto por las autoridades, los vecinos han manifestado su respaldo al proyecto.

Respecto al costo para los usuarios, informó que la tarifa aún no está definida, aunque adelantó que no será superior a 12 pesos, mientras que niñas y niños de primaria y secundaria se encuentran en podrán utilizar el sistema de manera gratuita.

De acuerdo con las previsiones presentadas, el Cablebús estaría listo para operar en un plazo de aproximadamente 26 meses. También aseguró que el proyecto contempla una estrategia de compensación ambiental mediante la plantación de 10 mil árboles, varios de ellos con una edad estimada de entre cuatro y cinco años.

El gobernador de la entidad, Alejandro Armenta, coincidió en que se ha desplegado una campaña de desinformación contra el proyecto y cuestionó a quienes “buscan descalificar las acciones de su administración”.

El mandatario sostuvo que su gobierno continuará con las obras y acciones de infraestructura en el estado y destacó que durante sus primeros 635 días de administración se han rehabilitado 76 vialidades urbanas en la Zona Metropolitana de Puebla; también celebró que la entidad se ha convertido en el tercer estado a nivel nacional con mayor inversión en reconstrucción.

Asimismo, reconoció que uno de los retos de su administración ha sido romper con la inercia de Gobiernos anteriores y afirmó que él ha actuado con rigor en el ejercicio de sus funciones.

“Nosotros nos dedicamos a decir la verdad y trabajar... El poder se vuelve virtud cuando se pone al servicio de los demás”, afirmó.