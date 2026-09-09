Universidad Tecnológica de Puebla conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena

UTP conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena

La Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena con una jornada de actividades cívicas, culturales y deportivas, con el objetivo de visibilizar, reconocer y rendir homenaje a la lucha y aportaciones históricas de las mujeres de los pueblos originarios .

El rector de la UTP, Jesús Morales Rodríguez, en voz del Contralor Interno Raúl Velázquez Melchor, destacó que reconocer a las mujeres indígenas significa reconocer la historia, identidad, memoria y riqueza cultural de los pueblos, además, refrendó el compromiso de la institución con una educación incluyente, intercultural y con profundo sentido social que conecte a las generaciones y comunidades.

Durante este evento conmemorativo, se realizó la entrega de reconocimientos a mujeres maestras de la UTP y del Sector 02 de Educación Indígena, por su destacada contribución a la preservación, fortalecimiento y transmisión de las lenguas indígenas, así como por su compromiso con la formación de nuevas generaciones y la conservación de las raíces culturales de Puebla.

Como parte de las actividades se realizó un acto cívico en el que destacó la interpretación del Himno Nacional Mexicano en lengua náhuatl, como una expresión de respeto, identidad y reconocimiento a la riqueza cultural y lingüística de los pueblos originarios.

La conmemoración contó además con actividades deportivas, entre ellas encuentros de baloncesto y fútbol soccer en las ramas femenil y varonil, para promover la convivencia, la participación y el desarrollo integral de las y los integrantes de la comunidad universitaria.

Estas acciones refrendan la vinculación y coordinación que mantiene la institución con el Gobierno del Estado, así como con las políticas y principios impulsados por la presidenta de México Claudia Sheinbaum, particularmente en materia de inclusión, igualdad, educación, reconocimiento de la diversidad cultural y fortalecimiento de los pueblos originarios.