Para sobrevivir “me comí 6 tortugas”: Héctor Marquez, pescador rescatado por la Marina al sur de Huatulco

Héctor Marquez, pescador rescatado por la Marina al sur de Huatulco

Luego de que personal de la Marina rescató con vida a Héctor, un pescador que se encontraba a la deriva durante 8 días, a bordo de una embarcación menor, aproximadamente a 481 kilómetros (260 millas náuticas) al sur de Huatulco, Oaxaca, este ya se encuentra con buen estado de salud y en compañía de su familia.

Desde el pasado 31 de agosto se implementaron acciones de búsqueda y rescate, mediante el despliegue de unidades navales y aéreas, entre ellas una patrulla costera, una patrulla interceptora y una embarcación tipo Defender, así como aeronaves con capacidades de patrulla marítima y personal naval especializado en búsqueda y rescate marítimo, para realizar la búsqueda y rescate de Héctor Márquez, un pescador que fue jalado por la corriente mientras desempeñaba sus labores.

Durante las operaciones de búsqueda, el Buque ARM “Monte Albán” localizó la embarcación menor y realizó las maniobras correspondientes para recuperar al pescador, quien fue puesto a salvo y trasladado a bordo del buque.

Actualmente, Héctor ya se encuentra con su familia y compañeros de trabajo que lo recibieron con música y abrazos compartiendo la alegría de que sobreviviera durante 8 días expuesto en el mar.

Héctor Marquez, pescador rescatado por la Marina al sur de Huatulco

Héctor declaró que se encontraba pescando un pez vela cuando se le “nubló la visión” y perdió de vista la orilla de la playa, aunque mantuvo la calma al principio, se dio cuenta que ya se encontraba perdido y muy lejos de la costa.

“Me quede parado y me jalo la corriente para afuera, pase 4 tormentas ahí en el mar, gracias a Dios no me hundí”

Declaró que mantuvo su supervivencia con lo que tenía a su alcance para resistir y que de hecho cuando lo encontraron y le realizaron una valoración médica, señalaron que se encontraba en un buen estado de salud.

Héctor comparte que esta supervivencia se debe a los animales que pudo pescar durante este tiempo, incluso señala que comió 6 tortugas y que incluso consumió la sangre de las mismas.

“ En cuatro días me comí 6 tortugas, estuve tomando agua de tortuga para sobrevivir, así le hice y gracias a dios que ya estoy en tierra, en casa”

Agradecido por ser rescatado por elementos de la Marina mexicana, Héctor también señaló que durante el tiempo que permaneció a la deriva fue visto por una embarcación de Panamá, pero que no quisieron brindarle ayuda de rescate. El señala que elementos de esta embarcación declararon que Héctor se rehusó a dejar su embarcación y que por eso no lo habían podido ayudar, pero él niega esta información y declara que únicamente pidió ayuda para salir de ahí sin importar a donde lo dejaran mientras que fuera tierra.

“Ellos dicen que yo quería cuidar mi Panga, eso no fue cierto, ellos no me quisieron llevar para Panamá, no me quisieron bajar en otro lugar, ellos me dieron agua, me dieron fruta y nada más, ellos no me quisieron levantar porque no quisieron (...) yo únicamente dije que dejaba mi embarcación y que ellos me llevaran a una ruta donde ellos me pudieran dejar más fácil” declaró.

Afortunadamente ya se encuentra en un óptimo estado de salud y recuperándose de esta fuerte experiencia en compañía de su familia.