Milena Quiroga encabeza preferencias en BCS con 34.1%, según encuesta

La actual alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, se mantiene al frente de las preferencias internas de Morena en Baja California Sur, de acuerdo con la más reciente medición de Polls.mx, en la que registra 34.1 por ciento de las preferencias para coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en la entidad.

De acuerdo con la información publicada, la medición refleja el respaldo que ha obtenido la funcionaria durante los recorridos que ha realizado en distintos puntos del estado, donde ha mantenido encuentros con habitantes para conocer sus inquietudes y propuestas.

Quiroga Romero ha señalado que estos recorridos forman parte de un trabajo de cercanía con la ciudadanía, principalmente con familias de los cinco municipios de Baja California Sur.

Durante estas actividades, la aspirante también ha compartido parte de los principios que forman parte del proyecto de transformación impulsado por Morena a nivel nacional, entre ellos la defensa de la soberanía del país y la búsqueda de mejores condiciones sociales para la población.

La política sudcaliforniana ha manifestado que México es un país libre, independiente y soberano, por lo que consideró importante que desde Baja California Sur se contribuya a continuar con la construcción de un país con mayores oportunidades para la población.

Otro de los puntos que ha destacado es la importancia de mantener una relación cercana con la ciudadanía y escuchar directamente sus necesidades. En este sentido, ha asegurado que los recorridos por los municipios le han permitido conocer de primera mano las preocupaciones de las familias.

La medición de Polls.mx coloca a Milena Quiroga con 34.1 por ciento de las preferencias, resultado que, de acuerdo con la publicación, representa una ventaja dentro de las preferencias internas del partido.

Sin embargo, las encuestas representan una fotografía del momento en que son realizadas y no significan por sí mismas una definición sobre quién será el candidato o candidata para un próximo proceso electoral.

Quiroga ha relacionado su proyecto con los principios del llamado humanismo mexicano, al señalar que su intención es mantener una forma de gobierno basada en la honestidad, la cercanía con la ciudadanía y la atención prioritaria a quienes más lo necesitan.

La aspirante también ha dicho que los resultados de las mediciones representan una responsabilidad para continuar trabajando y sumando voluntades en los diferentes municipios de Baja California Sur.

En sus declaraciones, ha insistido en que su proyecto busca dar continuidad a los avances alcanzados en el estado y abrir una nueva etapa enfocada en el bienestar de la población.

La política morenista llamó a mantener la unidad y continuar trabajando de manera cercana con la ciudadanía. También reiteró su compromiso con los principios que identifican al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Vamos a seguir unidos, de la mano del pueblo y con los principios que nos dieron origen: no mentir, no robar y no traicionar”, expresó.

Por ahora, la medición difundida mantiene a Milena Quiroga como una de las figuras con mayor respaldo dentro de las preferencias de Morena en Baja California Sur, con 34.1 por ciento.

El escenario político en la entidad continuará dependiendo de las definiciones internas del partido y de los tiempos establecidos para los próximos procesos electorales, por lo que las preferencias podrían modificarse conforme avance el calendario político.

Mientras tanto, Quiroga Romero mantiene sus recorridos y actividades de contacto con la ciudadanía en los cinco municipios del estado, donde busca fortalecer su presencia y continuar sumando apoyos a su proyecto político.