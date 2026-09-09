Sequía en Guerrero, puede afectar precio de tortilla a nivel nacional: Senadora Ramírez Bazán

Senadora Patricia Ramírez Bazán advierte sobre impacto de sequía en Guerrero

Ante una baja producción de maíz en el estado de Guerrero por el fenómeno del niño, se afectará el precio de la tortilla a nivel nacional, pues esta entidad es una de los principales productorass en México, advirtió la senadora, Patricia Ramírez Bazán.

La legisladora morenista señaló que la sequía afecta a más de 35,000 familias dedicadas a la siembra, ya que además de vender el maíz, la mayoría lo almacena para dar de comer a sus familias durante todo un año.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al 31 de agosto, 36 municipios de Guerrero se encuentran en condición anormalmente seca, mientras que 46 presentan sequía moderada.

La legisladora resaltó que la mayoría de estos municipios ya aparecía en los registros desde junio y julio, cuando comenzaron a presentar algún grado de sequía.

La afectación alcanza a diversas regiones del estado: 11 municipios de la Costa Chica, tres de la Costa Grande, seis de la Montaña, cinco de la Zona Norte, cinco de la Zona Centro y cinco de Tierra Caliente, entre otras localidades que enfrentan condiciones adversas para la producción agrícola.

En este contexto consideró que las respuesta ante la falta de lluvia debe contemplar, al menos, tres frentes: apoyo directo a quienes perdieron o pueden perder sus cultivos; garantía de abasto de maíz para las comunidades; y vigilancia del precio del maíz, la masa y la tortilla para proteger la economía de las familias.

Indicó que el Gobierno Federal ha informado sobre obras de saneamiento de ríos y modernización de la infraestructura hidráulica en Guerrero, con el propósito de garantizar el abasto de agua potable y de riego para las actividades agrícolas. Sin embargo, consideró indispensable fortalecer las acciones ante la gravedad de la situación que atraviesa el campo guerrerense.

La senadora explicó que, de acuerdo con información del Gobierno de Guerrero basada en el Censo Agropecuario 2022, la entidad cuenta con más de un millón 183 mil hectáreas de superficie de uso agrícola y que el maíz es el cultivo con mayor presencia. Además, datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera señalan que Guerrero produjo más de un millón 425 mil toneladas de maíz durante 2023, entre tierras de riego y de temporal.

“Este es el cuarto año en que se afectan las cosechas en distintas zonas del estado. Tres años fueron por los huracanes y ahora enfrentamos esta situación por el fenómeno de El Niño. Por eso es urgente actuar y atender el llamado de las y los productores”, afirmó.