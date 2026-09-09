Ulises Mejía Haro resalta tradiciones y sitios del pueblo Wixárika zacatecano

Ulises Mejía Haro durante su encuentro con habitantes del pueblo Wixárika de Zacatecas

Mejía Haro se reúne con pueblo Wixárika — En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este miércoles el aspirante a la Coordinación en Defensa de la Transformación y de la Soberanía en Zacatecas, Ulises Mejía Haro, se reunió con habitantes del pueblo Wixárika para conocer su cosmovisión, tradiciones y la importancia de sus sitios sagrados.

“Reconocer nuestra riqueza ancestral es también protegerla. La transformación debe significar justicia, respeto y dignidad para quienes representan las raíces más profundas de México”, subrayó.

El morenista publicó en sus redes sociales que conoció más sobre Makwipa, sitio sagrado en el Cerro del Padre, y el significado que tiene para la comunidad Wixárika como parte de su identidad, espiritualidad, memoria colectiva y relación ancestral con el territorio.

El aspirante a coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Zacatecas conoció tradiciones y sitios sagrados del pueblo Wixárika

El aspirante del partido guinda subrayó que México atraviesa una nueva etapa en materia de reconocimiento de los pueblos originarios, a partir de la reforma al artículo 2 de la Constitución, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público.

Señaló que este cambio fortalece aspectos como su personalidad jurídica, patrimonio, autonomía y libre determinación, al tiempo que abre la puerta a una mayor participación de las comunidades en las decisiones relacionadas con sus territorios y formas de organización.

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