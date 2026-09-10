Andrés Mijes visita a mujeres que sufrieron accidente tras acompañar a Claudia Sheinbaum en su informe

Andrés Mjes

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, visitó a un grupo de mujeres que sufrió un accidente cuando regresaba de acompañar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su informe en Nuevo León. A través de sus redes sociales, Mijes compartió que decidió acudir a ver cómo se encontraban las mujeres, a quienes calificó como compañeras que se caracterizan por ser valientes y trabajadoras.

El alcalde explicó que las mujeres resultaron con algunos golpes después del accidente, pero aseguró que las encontró de buen ánimo y con disposición para continuar adelante “Hoy tocó algo más importante que cualquier agenda: ir a ver cómo están nuestras compañeras”, expresó Andrés Mijes al compartir detalles de su visita. De acuerdo con el mensaje publicado por el edil, las mujeres se encontraban regresando de las actividades relacionadas con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Nuevo León, donde participó en un acto con motivo de su informe.

Mijes señaló que, además de conocer su estado, uno de los objetivos de su visita fue demostrar que las compañeras no están solas y que contarán con acompañamiento durante su recuperación “Las encontré con algunos golpes, pero de buen ánimo, enteras y con las mismas ganas de seguir adelante”, escribió el alcalde.

El funcionario también aseguró que continuará cerca de las mujeres para brindarles apoyo y acompañamiento ante las consecuencias que dejó el accidente“Y nosotros vamos a seguir cerca, acompañándolas y echándoles la mano”, afirmó. El mensaje de Andrés Mijes estuvo acompañado de una reflexión sobre la importancia de la solidaridad entre compañeros y de permanecer cerca de las personas cuando atraviesan momentos complicados.

El alcalde consideró que la construcción de un país no solamente depende de las acciones que se realizan desde los gobiernos, sino también de la solidaridad y el apoyo que existe entre las personas “Porque un país también se construye así: cuidándonos, siendo solidarios y estando presentes cuando alguien nos necesita”, señaló.

Mijes destacó además el sentido de compañerismo que existe entre quienes forman parte de su equipo y de las actividades políticas y sociales que acompañan al movimiento de transformación “Somos compañeros, somos equipo. Aquí nadie camina sola o solo”, expresó.

Con esta visita, el alcalde de Escobedo mostró su respaldo a las mujeres que resultaron afectadas por el accidente y reiteró que continuará pendiente de su situación. El hecho ocurrió luego de que las mujeres acudieran a acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Nuevo León. Tras el accidente, recibieron atención y posteriormente fueron visitadas por el presidente municipa

La presencia de Mijes buscó transmitir un mensaje de cercanía y solidaridad con las afectadas, así como reconocer su participación en las actividades realizadas durante la visita presidencial. El alcalde reiteró que el acompañamiento no termina con una visita, por lo que mantendrá contacto con las mujeres para conocer su evolución y apoyarlas en lo que sea necesario.

De esta manera, Andrés Mijes resaltó la importancia de mantenerse cerca de las personas que forman parte de su equipo y de responder ante situaciones que requieren solidaridad y apoyo. El funcionario cerró su mensaje destacando que nadie debe enfrentar solo los momentos difíciles y que el compañerismo también forma parte de la construcción de una sociedad más solidaria.