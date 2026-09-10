Autoridades federales supervisaron construcción de intercambiador vial en Tlaxcala

SICT

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, supervisó los avances en la construcción del Intercambiador de la carretera Santa Ana Chiautempan, en Tlaxcala.

Esteva Medina precisó que la obra tendrá una longitud de 1.2 kilómetros y contará con cuatro carriles, dos en cada sentido, con el objetivo de mejorar la movilidad en la zona.

La SICT reveló el nuevo intercambiador beneficiará a más de 73 mil habitantes de los municipios de Chiautempan, La Magdalena Tlaltelulco y Tlaxcala.

Durante la supervisión, Esteva Medina revisó los trabajos que se realizan dentro del proyecto de infraestructura vial, el cual tiene el objetivo de mejorar la conectividad y facilitar el tránsito de las personas que diariamente circulan por esta zona del estado.

La construcción del intercambiador es una de las obras de infraestructura carretera que se desarrollan en Tlaxcala para fortalecer la movilidad y la comunicación entre los municipios de la entidad.