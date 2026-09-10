Milena Quiroga llama a impulsar un crecimiento sustentable en Baja California Sur

La aspirante destacó la importancia de proteger las áreas naturales, los manglares y la identidad sudcaliforniana ante el crecimiento del estado. La necesidad de mantener un equilibrio entre el crecimiento de Baja California Sur y el cuidado del medio ambiente fue uno de los temas abordados por Milena Quiroga Romero durante un encuentro con organizaciones civiles y ciudadanos relacionados con el sector ambiental.

La funcionaria señaló que el desarrollo del estado debe avanzar de la mano con la protección de sus recursos naturales, por lo que consideró necesario escuchar las propuestas de quienes trabajan en la defensa del medio ambiente y construir acuerdos que permitan encontrar nuevas formas de crecimiento sustentable. Durante el encuentro, Quiroga Romero explicó que se ha trabajado en un acuerdo social con integrantes de organizaciones civiles y ciudadanía para analizar cómo puede crecer Baja California Sur sin poner en riesgo sus áreas naturales.

Uno de los puntos que destacó fue la importancia de proteger los manglares, debido a su valor ambiental y a su relación con los ecosistemas del estado. La reunión se realizó precisamente en una zona de manglares, desde donde la política sudcaliforniana compartió parte de sus propuestas “Cuidar nuestras áreas naturales y preservar la identidad sudcaliforniana debe ir de la mano con el crecimiento de nuestro estado”, señaló Quiroga Romero al hablar sobre la necesidad de impulsar políticas públicas que consideren la protección del entorno.

Además del cuidado de los recursos naturales, la también política destacó la importancia de conservar la identidad de las comunidades de Baja California Sur. En ese sentido, habló sobre el orgullo de las personas que viven y trabajan en las distintas regiones del estado, así como de las actividades tradicionales relacionadas con el mar y la sierra.

Quiroga Romero también planteó la posibilidad de dar un mayor valor agregado a los productos que se generan en la entidad, particularmente aquellos provenientes de sus mares y de la sierra. Consideró que aprovechar estos recursos de manera responsable puede contribuir al desarrollo económico sin dejar de lado la conservación ambiental. La funcionaria reconoció el trabajo realizado por organizaciones civiles y ciudadanos que participan en acciones relacionadas con la protección del medio ambiente. Destacó que muchas de estas personas destinan tiempo, esfuerzo y compromiso para contribuir a que el crecimiento de Baja California Sur sea sustentable.

En este sentido, aseguró que continuará como una aliada de quienes defienden las áreas naturales protegidas y trabajan en favor del cuidado del entorno “Me comprometo en seguir siendo una aliada y seguir defendiendo nuestras áreas naturales protegidas”, afirmó.

También señaló que será necesario impulsar cada vez más prácticas dentro de las políticas públicas que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable. La política sudcaliforniana resaltó que el crecimiento del estado representa un reto que debe ser atendido tomando en cuenta tanto las necesidades de la población como la conservación de los espacios naturales.

Quiroga Romero envió un mensaje desde los manglares de El Manglito, en Baja California Sur, donde destacó nuevamente la importancia de proteger estos espacios y mantener el vínculo entre el desarrollo de la entidad, sus recursos naturales y la identidad de sus habitantes. Con este encuentro, la política reiteró su disposición para escuchar a organizaciones y ciudadanos que participan en la defensa ambiental, así como para incorporar sus propuestas en la construcción de políticas públicas orientadas a un crecimiento sustentable del estado.