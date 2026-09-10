Sinaloa anuncia plan de protección para la Noche del Grito en Palacio de Gobierno

Previo a los festejos por las fiestas patrias, autoridades de Cultura, Protección Civil, y Vialidad y Transportes de Sinaloa, dieron a conocer los detalles del operativo que se llevará a cabo este 15 de septiembre para el tradicional Grito de Independencia, que encabezará la gobernadora Graciela Domínguez Nava desde el balcón principal de Palacio de Gobierno, donde se espera una afluencia de más de 20 mil personas.

Destaca un operativo de seguridad y protección civil tanto en la explanada como en los alrededores, puestos de socorro y de hidratación con 50 mil botellas de agua para los asistentes y el servicio gratuito de 144 unidades del transporte público de 48 rutas que trasladarán a los usuarios desde todos los puntos de la ciudad hacia Palacio, y que al término de los conciertos retornarán a sus respectivos puntos de salida.

El programa consiste en presentaciones artísticas que iniciarán desde las 6 de la tarde del martes 15 de septiembre, a las 11 de la noche se dará paso a la ceremonia protocolaria del Grito de Independencia y enseguida se reanudarán las presentaciones de artistas, luego del espectáculo de pirotecnia y rayos láser. Los conciertos concluirán a las 2 de la madrugada del miércoles.

Avilés Ochoa, director del Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC) informó que las actividades iniciarán con la presentación de un dueto integrado por Diego Castro y Alui Félix, posterior a ello, participará la Compañía Folclórica Sinaloense del ISIC, y enseguida, se realizará el primero de los dos conciertos, con la presentación de Alex Fernández, quien deleitará al público con melodías del género regional mexicano, hasta las 10:45 de la noche, cuando se hará la pausa artística para dar paso a la ceremonia protocolaria del Grito de Independencia.

El segundo concierto, forma parte del espectáculo 90’s Pop Tour, integrado por grupos y solistas de esa década, como Beny Ibarra, Caló, Mercurio, Moenia, Litzy, y los ex integrantes de OV7, Ari Borovoy, Erika Sabá, y M’balía Marichal, hermana de Kalimba.

Por su parte, el director de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, informó que en total participarán en el operativo 169 elementos y 27 vehículos, de los cuales 10 serán ambulancias, 2 unidades de ataque rápido, 7 patrullas, 4 cuatrimotos, un camión de bomberos con escalera telescópica, un camión motobomba de agua con capacidad de 20 mil litros y un puesto de mando.

Debido a los niveles de humedad y calor, se instalarán en la explanada cinco puestos de hidratación con 50 mil botellas de agua que se distribuirán gratuitamente entre los asistentes, además de cuatro puestos de socorro para atención médica, a cargo de Cruz Roja, CRUM, y PC.

A su vez, el titular de la DVyT, Marco Osuan Moreno, informó que el operativo vial ya se encuentra diseñado para resguardar la seguridad de los asistentes a la explanada de Palacio de Gobierno, que consiste en cierre de calles alrededor del recinto del Ejecutivo, y como cada año, con la colaboración de los concesionarios del transporte público, se brindará el servicio de traslado gratuito en 144 camiones urbanos de 48 rutas, 3 por cada una de éstas, desde las 6 de la tarde, y hasta que concluya el último de los espectáculos.

“La instrucción que tenemos por parte de la Secretaría General de Gobierno es que ningún personal de la Dirección se retira hasta que no se haya retirado el último asistente al evento”, precisó el director de Vialidad y Transportes.