Puebla fortalece proyección turística albergando el GT Challenge

La Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla, informó que los días 3 y 4 de octubre se llevará a cabo, por primera vez en México, el GT Challenge de las Américas, en el Autódromo Miguel E. Abed, en Amozoc, con la participación de 25 pilotos de diversas nacionalidades y marcas internacionales del segmento GT3. La organización de este evento posiciona a la entidad a nivel mundial en competencias de automovilismo.

La competencia espera la asistencia de más de 10 mil personas y será transmitida en el continente americano por las principales cadenas de televisión especializadas en este sector deportivo. El evento ayuda a posicionar a Puebla como un estado referente en carreras de autos, además de impulsar el turismo y generar derrama económica en beneficio de las y los poblanos.

La directora de Programas y Proyectos, Juliana Rojas Balanzategui, destacó que, bajo la visión del gobernador, este evento permitirá mostrar la grandeza del estado y fortalecer la cadena turística mediante la promoción de atractivos, así como de su gastronomía, infraestructura hotelera y otros servicios.

Por su parte, el director del GT Challenge de las Américas, Eduardo Aguilar, señaló que esta es la primera ocasión en que la competencia se realiza en México y destacó que el Autódromo Miguel E. Abed, en Amozoc, es considerado uno de los mejores del país.

Agregó que durante el evento participarán pilotos de Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Barbados y Guyana, por lo que la competencia se encuentra a la altura de las que se realizan en Europa.

Finalmente, la piloto colombiana Tatiana Calderón señaló que será la primera ocasión en que correrá en la pista poblana y agradeció la hospitalidad que ha recibido de las y los poblanos. Asimismo, expresó su entusiasmo por conocer la historia, cultura y tradiciones de la entidad.