Santiago Nieto dialoga con colectiva de mujeres y destaca que sus causas son parte de la transformación en Querétaro

El coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Querétaro, Santiago Nieto Castillo, sostuvo una reunión de trabajo con Mayra Dávila, fundadora de ADAX Digitales, colectiva que desde hace varios años trabaja en la prevención, acompañamiento y defensa de mujeres y niñas que viven en situaciones de violencia en el estado.

Durante el encuentro, Santiago Nieto destacó la importancia de mantener un diálogo abierto con organizaciones y colectivas que trabajan directamente con las mujeres, principalmente con aquellas que enfrentan diferentes tipos de violencia y necesitan acompañamiento para conocer y ejercer sus derechos.

A través de sus redes sociales, el coordinador señaló que la reunión permitió escuchar las propuestas y exigencias de Mayra Dávila y de ADAX Digitales, además de conocer parte del trabajo que han realizado durante los últimos años en Querétaro. Nieto Castillo agradeció la apertura al diálogo y el interés de la fundadora de la colectiva para trabajar de manera conjunta en favor de las mujeres y niñas. “Las causas de las mujeres son causas de la transformación”, afirmó el funcionario, al considerar que la defensa de los derechos de las mujeres debe formar parte de las acciones que buscan impulsar cambios sociales y políticos en el estado.

ADAX Digitales es una colectiva que ha enfocado gran parte de su trabajo en brindar acompañamiento a mujeres que viven violencia, así como en generar acciones de prevención y defensa de sus derechos. Su labor también busca visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres en diferentes espacios de la sociedad. En este sentido, la reunión entre Santiago Nieto y Mayra Dávila representa un acercamiento con organizaciones que trabajan en territorio y que mantienen contacto con mujeres que requieren orientación o apoyo ante situaciones de violencia.

El coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Querétaro resaltó que escuchar a las organizaciones y colectivas es necesario para conocer las problemáticas que existen en el estado y buscar alternativas que permitan atenderlas.

La reunión también se da en un contexto en el que la violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los temas que requieren atención de las autoridades y de la sociedad. Por ello, el trabajo de colectivos y organizaciones civiles se ha convertido en una parte importante para acompañar a quienes enfrentan este tipo de situaciones. Santiago Nieto ha señalado la importancia de mantener cercanía con distintos sectores de la sociedad como parte de la construcción de una agenda de transformación en Querétaro. En esta ocasión, el encuentro estuvo enfocado en las necesidades y causas de las mujeres.

El funcionario reiteró su disposición para continuar con el diálogo y construir acuerdos con quienes trabajan en defensa de los derechos de las mujeres y niñas. Nieto busca mantener un acercamiento con grupos que participan en la defensa de los derechos humanos para enfrentar problemáticas que afectan a este sector en el estado.

La reunión concluyó con el compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación y continuar construyendo acciones conjuntas. Para Nieto Castillo, atender las causas de las mujeres forma parte de la transformación que se busca impulsar en el estado y de la construcción de una sociedad donde las mujeres y niñas puedan vivir libres de violencia.