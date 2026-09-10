Rosa María Bayardo llama a mantener la Transformación cerca del pueblo de Colima

Rosa María Bayardo

La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Colima, Rosa María Bayardo, destacó que uno de los principales principios del movimiento es mantener el poder en manos del pueblo y trabajar de manera cercana con la ciudadanía.

A través de un mensaje, Bayardo señaló que existe una diferencia entre la forma de hacer política que, dijo, caracterizó a los gobiernos neoliberales y la visión que actualmente impulsa el movimiento de la Cuarta Transformación “Hay algo que a los neoliberales nunca le gustó de nuestro movimiento y es que aquí manda el pueblo”, expresó la coordinadora.

Ante ello, afirmó que la tarea de quienes forman parte del movimiento es mantenerse cerca de la población, escuchar sus necesidades y recorrer las comunidades para conocer directamente las situaciones que enfrentan.

Bayardo resaltó que la Transformación no debe construirse únicamente desde las oficinas o los espacios donde se toman decisiones, sino que necesita de la participación de las personas y del contacto directo con la ciudadanía. En este sentido, destacó tres acciones que consideró fundamentales para continuar con el proyecto: escuchar, caminar y mantenerse cerca de la gente.

La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Colima sostuvo que el trabajo en territorio es una parte importante para conocer las necesidades de la población y mantener una comunicación directa con las comunidades.

De acuerdo con su mensaje, la cercanía con la ciudadanía permite que quienes participan en el movimiento conozcan de primera mano las inquietudes y demandas de la población, en lugar de tomar decisiones alejadas de la realidad de las personas “Nosotras sabemos bien que la Transformación no se construye desde un escritorio, se construye en territorio”, afirmó. Con este mensaje, Rosa María Bayardo hizo un llamado a mantener el contacto con la población y continuar recorriendo el territorio de Colima como parte del trabajo político de la organización.

La coordinadora destacó que la participación ciudadana ocupa un lugar importante dentro de la visión que representa, al considerar que el pueblo debe mantenerse como una parte central de las decisiones y del proceso de transformación. El llamado también busca reforzar la idea de que la política debe realizarse de manera cercana a las comunidades. Para ello, escuchar las necesidades de la población y conocer sus problemáticas son acciones que, de acuerdo con Bayardo, deben formar parte del trabajo cotidiano.

En Colima, la representante de la Defensa de la Transformación y la Soberanía planteó que mantener esta cercanía permitirá fortalecer el movimiento y continuar con un trabajo enfocado en la ciudadanía. Su mensaje se suma a los llamados para que quienes forman parte de la Cuarta Transformación mantengan presencia en las calles y comunidades, además de evitar que el trabajo político se limite a las oficinas.

Bayardo insistió en que el territorio es el espacio donde se conoce de manera directa la realidad de las personas y donde se pueden escuchar sus preocupaciones. Por ello, reiteró que la tarea del movimiento debe mantenerse enfocada en caminar junto a la ciudadanía, escuchar sus opiniones y permanecer cerca de ella.

Rosa María Bayardo sostuvo que la Transformación debe continuar construyéndose con la participación del pueblo y desde el territorio, al considerar que la cercanía con la gente es una de las características que deben mantenerse dentro del movimiento.