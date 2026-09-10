CFE restablece servicio eléctrico por lluvias en Sinaloa

CFE restablece suministro eléctrico en Sinaloa

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) trasladó personal y equipo especializado para atender los daños ocasionados por las fuertes lluvias y tormentas en Sinaloa, que afectaron la línea Culiacán Tres-Sanalona.

Por ende, la CFE informó que trabajadores de las áreas de Transmisión y Distribución realizaron labores coordinadas para reparar las afectaciones y restablecer el suministro eléctrico en la zona.

Para atender la contingencia, la Comisión movilizó personal especializado, equipos y recursos operativos al lugar de los daños.

La compañía mencionó que mantiene su capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos y otras contingencias que puedan dañar la infraestructura eléctrica, a fin de restablecer el servicio y asegurar un suministro seguro y confiable para la población.

Las labores se realizaron debido las lluvias y tormentas registradas en Sinaloa, que ocasionaron afectaciones en la infraestructura de la línea Culiacán Tres-Sanalona y requirieron la intervención de las brigadas de la CFE.