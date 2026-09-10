Cruz Pérez Cuéllar impulsa transformación de tiradero de basura en espacio deportivo de Ciudad Juárez

Durante la administración de Cruz Pérez Cuéllar, el suroriente de Ciudad Juárez sumó un nuevo espacio para la práctica deportiva con la construcción del Estadio 8 de Diciembre, un inmueble que fue levantado en un terreno que anteriormente era utilizado como tiradero de basura. La obra fue inaugurada el 31 de enero de 2025 y actualmente cuenta con instalaciones destinadas principalmente a actividades deportivas, entre ellas soccer y fútbol americano.

El Estadio 8 de Diciembre se encuentra ubicado al suroriente de Ciudad Juárez y su nombre hace referencia al 8 de diciembre de 1659, fecha relacionada con el aniversario de la ciudad. La construcción del inmueble se realizó durante la administración de Cruz Pérez Cuéllar. El proyecto representó un cambio en el uso del terreno, que pasó de ser un sitio donde se acumulaba basura a convertirse en una instalación deportiva con capacidad para recibir a miles de personas.

Uno de los objetivos del espacio es ofrecer a los jóvenes un lugar donde puedan practicar deporte y aprovechar instalaciones que cuentan con diferentes áreas para desarrollar actividades físicas. El estadio tiene una cancha equipada para soccer y fútbol americano, además de pasto sintético y una pista de atletismo. También cuenta con baños, vestidores y oficinas para atender las necesidades de quienes utilizan el inmueble.

Dentro de las características de la obra también se encuentra infraestructura para la captación de agua, de acuerdo con la información difundida sobre el espacio deportivo. Las instalaciones incluyen además una zona de gradas con capacidad para hasta 4 mil 500 personas. Con ello, el estadio no solamente está diseñado para los jugadores, sino también para recibir a familiares, aficionados y público durante las actividades que se realicen.

Otro de los elementos vinculados con el proyecto es el acuerdo entre el Municipio de Juárez y FC Juárez, conocido como Los Bravos, para llevar al estadio actividades y entretenimiento relacionados con el fútbol soccer.La participación del equipo busca aprovechar el inmueble para desarrollar actividades vinculadas con este deporte y acercar opciones de entretenimiento a los habitantes de la ciudad.

Para la administración encabezada por Cruz Pérez Cuéllar, la construcción del estadio significó también la recuperación de un espacio que anteriormente tenía una función distinta. El cambio permitió convertir un terreno utilizado como tiradero en una infraestructura destinada al deporte. El Estadio 8 de Diciembre fue inaugurado en enero de 2025 y desde entonces se ha presentado como una opción para la realización de actividades deportivas en el suroriente de Ciudad Juárez.

La obra cuenta con espacios para diferentes necesidades, desde la cancha y la pista de atletismo hasta vestidores, baños, oficinas y gradas para los espectadores. Además de las instalaciones deportivas, la capacidad para recibir hasta 4 mil 500 personas permite que el inmueble pueda ser utilizado para eventos que convoquen a un número importante de habitantes.

El proyecto forma parte de las acciones realizadas durante la administración de Cruz Pérez Cuéllar y destaca por la transformación que tuvo el terreno donde fue construido. De esta manera, una zona que anteriormente era identificada como un tiradero de basura ahora cuenta con un estadio destinado a actividades deportivas y de entretenimiento.

Con la construcción del Estadio 8 de Diciembre, la administración de Cruz Pérez Cuéllar apostó por generar infraestructura deportiva en el suroriente de Ciudad Juárez y brindar a los jóvenes un espacio para practicar disciplinas como soccer, fútbol americano y atletismo. La transformación del lugar es uno de los principales aspectos que distinguen al proyecto: de un terreno utilizado para depositar basura pasó a convertirse en un estadio con instalaciones deportivas y capacidad para miles de espectadores.