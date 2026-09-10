Detienen a Marcos “N”, presunto líder criminal y extorsionador de aguacateros

Gracias a la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) se llevó a cabo la detención de Marcos “N”, Jorge Miguel “N” y Aminda “N”, presuntos extorsionadores de comerciantes, empresarios y productores de aguacate de Michoacán, a quienes también se les relaciona con delitos de narcomenudeo.

El seguimiento a las investigaciones permitió a los agentes de la Guardia Civil ubicar a las tres personas en la localidad de Turirán, municipio de Salvador Escalante, donde fueron detenidas en flagrancia a bordo de un vehículo Volkswagen con reporte de robo.

Entre los detenidos destaca Marcos “N” quien es identificado como objetivo delincuencial y presunto líder de una célula delictiva en la demarcación. Los tres detenidos están relacionados con carpetas de investigación por extorsión en agravio de comerciantes, productores de aguacate y empresarios de las localidades de Opopeo, Turirán, El Cungo y Camémbaro. Además, existen indicios de su posible relación con enfrentamientos y otros hechos delictivos registrados en el estado.

Durante la detención les fueron asegurados un arma larga calibre 7.62 × 39 milímetros, 16 cartuchos útiles y nueve envoltorios que contenían una sustancia con características propias de la metanfetamina.

Los detenidos, junto con el vehículo y los objetos asegurados, quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La SSP mantiene las labores de inteligencia, investigación y coordinación operativa para combatir la extorsión y otros delitos que afectan la seguridad y el patrimonio de la población.