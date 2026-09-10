Nora Ruvalcaba destaca que Paquete Económico 2027 busca generar bienestar en Aguscalientes

La coordinadora de la Cuarta Transformación (4T) en Aguascalientes, Nora Rubalcaba, destacó los principales objetivos del Paquete Económico 2027 presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que la propuesta busca proteger el bienestar de las familias, impulsar el crecimiento y mantener estable la economía.

Durante la presentación del Paquete Económico 2027, el Gobierno federal planteó una estrategia enfocada en mejorar las condiciones económicas del país y utilizar de una manera más eficiente los recursos públicos. Entre los puntos principales se encuentra la intención de mejorar la recaudación sin crear nuevos impuestos ni aumentar los que ya existen. También se contempla hacer más eficiente el gasto público y fortalecer la inversión pública.

Ante este escenario, Nora Ruvalcaba resaltó la importancia de que las acciones planteadas a nivel nacional puedan traducirse en beneficios para los habitantes de Aguascalientes. La coordinadora de la 4T en la entidad señaló que esta visión debe representar mayores oportunidades, infraestructura y bienestar para las familias aguascalentenses. De acuerdo con el planteamiento presentado, el Paquete Económico 2027 busca que el crecimiento económico vaya acompañado de acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de la población.

Para Aguascalientes, uno de los principales puntos es que la inversión pública pueda contribuir a generar infraestructura y nuevas oportunidades para sus habitantes. Ruvalcaba destacó que una economía fuerte no solamente debe medirse a través de cifras o indicadores económicos, sino que también debe reflejarse en la vida diaria de las familias. En este sentido, uno de los objetivos es que los beneficios del crecimiento económico puedan sentirse directamente en el bolsillo de la población y en las condiciones en las que viven.

La propuesta económica presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum también contempla mantener una economía estable, al mismo tiempo que se busca impulsar el crecimiento del país.

Otro de los aspectos que forman parte del paquete es mejorar el uso de los recursos públicos. Para ello, se plantea que el gasto sea más eficiente y que la inversión pública tenga un papel importante dentro de la estrategia económica. Desde Aguascalientes, la coordinadora de la 4T consideró que esta visión puede abrir oportunidades para continuar impulsando el desarrollo de la entidad y atender las necesidades de sus habitantes. El planteamiento también pone énfasis en que no se creen nuevos impuestos ni se incrementen los existentes. La intención es mejorar la recaudación a través de un uso más eficiente de los mecanismos disponibles.

Para Ruvalcaba, el desarrollo económico debe estar relacionado directamente con el bienestar de la población. Por ello, uno de los retos será que las decisiones presupuestales puedan convertirse en acciones que tengan resultados visibles para los ciudadanos. La inversión en infraestructura aparece como uno de los elementos que pueden ayudar a generar estas condiciones, debido a que permite impulsar proyectos y mejorar espacios y servicios para la población.

El Paquete Económico 2027 representa así una de las principales propuestas económicas del Gobierno federal para el próximo año. Su enfoque está relacionado con el bienestar de las familias, el crecimiento económico, la estabilidad y una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. En Aguascalientes, Nora Ruvalcaba destacó la importancia de que esta visión pueda traducirse en oportunidades concretas para la población.

Finalmente, el planteamiento busca que una economía estable tenga efectos positivos en la vida cotidiana de las familias. De esta manera, la inversión pública, el crecimiento y el uso eficiente del gasto se presentan como elementos que pueden contribuir al bienestar de los habitantes de Aguascalientes.