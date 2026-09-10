ENVIPE señala a Coahuila como el estado más seguro de todo México

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, señala a Coahuila como el Estado más seguro de todo México, resultado de la estrategia encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas del fortalecimiento al modelo de seguridad.

“En Coahuila, la seguridad la trabajamos entre todas y todos, por eso hoy nos sentimos muy orgullosos de decir que Coahuila es el estado más seguro de México”, expresó el gobernador.

Dejó claro que su administración seguirá invirtiendo para mejorar el blindaje de Coahuila, trabajando con voluntad y coordinación, cumpliéndole a la gente.

Durante la actual administración se ha fortalecido un modelo de seguridad que está cimentado en cuatro factores: prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, complementado con el trabajo en equipo con las fuerzas armadas, la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, los tres órdenes de gobierno y el estado.

Los resultados del último informe de la ENVIPE, muestran que el 71.5% de la población dijo sentirse segura en Coahuila, frente a un 63.8% de Yucatán que ocupó el segundo lugar nacional y muy por encima de la media nacional del 24.7 por ciento.

Esta encuesta también destaca que Coahuila es el primer lugar nacional con la mayor percepción de seguridad de las mujeres de todo el país, mejorando este indicador con respecto a 2025.

Más de ocho mil millones de pesos de recursos estatales se han invertido en infraestructura para la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Marina Armada y la Guardia Nacional, así como en la construcción de arcos de seguridad carreteros, patrullas, equipamiento, capacitación, entre otros.

También se crea un fortalecimiento del Sistema de Video inteligencia estatal que dota a Coahuila de una infraestructura de primer nivel, con la capacidad de prevenir y reaccionar ante situaciones de riesgo.

“En Coahuila no estamos exentos de que ocurra algún hecho, pero cuando pasa, tenemos la capacidad de actuar de manera determinante y contundente” expresó Manolo Jimenez.

El factor ciudadano ha favorecido la estrategia del gobernador, mediante la estrategia de reportes en los grupos Ciudadanos de WhatsApp, lo cual ha dado una confianza y una sinergia entre autoridad y la población.