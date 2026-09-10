Mojica pide que el Presupuesto 2027 se traduzca en bienestar para Guerrero

Beatriz Mojica Morga

Guerrero tiene en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 una oportunidad para atender necesidades históricas de sus municipios y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado entre sus distintas regiones, afirmó Beatriz Mojica Morga.

La dirigente morenista consideró que la propuesta presupuestal presentada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum abre perspectivas favorables para las entidades y municipios, aunque sostuvo que la discusión no debe centrarse únicamente en porcentajes y cifras, sino en la manera en que los recursos públicos pueden reflejarse en mejores condiciones para las familias.

“Cuando hablamos de presupuesto hablamos de agua potable en las comunidades, de mejores caminos, centros de salud que puedan atender a la población, infraestructura social y recursos para respaldar a quienes trabajan todos los días en el campo. El presupuesto debe sentirse en la vida cotidiana de la gente”, señaló.

Recursos para municipios

Mojica destacó la importancia de fortalecer las capacidades financieras de los municipios, al considerar que son el primer contacto de la población con las instituciones públicas y uno de los principales espacios para atender las necesidades de las comunidades.

Explicó que las condiciones no son iguales en Acapulco, Costa Chica, Costa Grande, La Montaña, Tierra Caliente, la región Norte y la zona Centro, pero existe una necesidad común: evitar que alguna comunidad quede fuera de las oportunidades de desarrollo y bienestar.

En este contexto, señaló que el fortalecimiento presupuestal para 2027 debe permitir avanzar en obras y servicios que tienen impacto directo en la población, particularmente en zonas donde persisten necesidades de infraestructura básica.

Atención al campo

La dirigente también puso énfasis en la situación del campo guerrerense y en las afectaciones que enfrentan productores y familias rurales. Consideró necesario que la política presupuestal contribuya a proteger la producción, mejorar la infraestructura rural y generar condiciones para que las nuevas generaciones puedan encontrar oportunidades en sus propias comunidades.

Mojica agregó que una visión integral para Guerrero debe contemplar también las necesidades de mujeres y jóvenes, mediante políticas que amplíen sus posibilidades educativas, laborales, productivas y de participación en el desarrollo de sus municipios.

Finalmente, sostuvo que el fortalecimiento presupuestal planteado para 2027 representa una oportunidad para profundizar el trabajo que el gobierno de Claudia Sheinbaum realiza en Guerrero, a través de la coordinación con la administración estatal y los ayuntamientos.

Para Mojica, la discusión sobre el presupuesto y el futuro del estado debe concentrarse cada vez más en las soluciones que requiere la población y en que los recursos públicos tengan un impacto concreto en la vida cotidiana de las familias guerrerenses.