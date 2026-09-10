SSP de Michoacán rescata a víctima de secuestro virtual en Zacapu

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, localizó y puso a salvo a un hombre de 63 años que era víctima de secuestro virtual, evitando el pago por extorsión de 200 mil pesos a los delincuentes que solicitaban un supuesto “rescate”.

Tras recibir el reporte, agentes de la Guardia Civil, en coordinación con la Unidad Antiextorsión y las policías municipales de Coeneo, Huaniqueo y Zacapu, activaron los protocolos de búsqueda y desplegaron recorridos en calles, plazas, escuelas, unidades deportivas y otros espacios públicos.

Mediante labores de geolocalización se detectó que la víctima se encontraba en una sucursal bancaria de Zacapu, por lo que los agentes se trasladaron de inmediato al sitio y lograron resguardarla cuando pretendía solicitar un préstamo por indicaciones de los extorsionadores.

Sin embargo, antes de reportar el caso y solicitar el apoyo de las autoridades, los familiares habían realizado un depósito de 80 mil pesos. La intervención policial evitó que entregaran una cantidad mayor y permitió reunir al hombre con su hijo.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a la víctima y confirmaron que sus signos vitales se encontraban estables. También se orientó a la familia para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

La SSP exhorta a la población a mantener la calma ante llamadas sospechosas, no proporcionar información personal ni realizar depósitos. En caso de un intento de extorsión, cuelga, verifica la integridad de tus familiares y denuncia de manera anónima al 089.