Tamaulipas busca fortalecer su turismo con colaboración internacional

Tamaulipas participó en la 71 Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR), realizada en la Ciudad de México, donde se abordaron diferentes estrategias para fortalecer el turismo en el país y generar nuevas oportunidades para las comunidades. El encuentro reunió a representantes de las 32 entidades federativas, autoridades del Gobierno de México y representantes de organismos internacionales, con el objetivo de compartir experiencias y buscar acciones que permitan mejorar la actividad turística.

Uno de los principales temas de la reunión fue la importancia de fortalecer la colaboración entre los estados y organismos internacionales. En este sentido, la participación de Tamaulipas permitió mantener presencia en las discusiones relacionadas con el desarrollo turístico nacional. La asamblea contó con la presencia de Shaikha Nasser Al Nowais, secretaria general de ONU Turismo, quien realizó su primera visita a México y participó como invitada de honor. También estuvo presente Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México.

Durante el encuentro se destacó que México cuenta con una gran diversidad cultural y natural, por lo que existe la posibilidad de ampliar la actividad turística hacia diferentes regiones del país. Entre los atractivos se encuentran las playas, pueblos, zonas naturales, gastronomía, artesanías y tradiciones de las comunidades. Otro de los puntos importantes fue el impulso al turismo comunitario, con la intención de que los beneficios económicos de esta actividad lleguen directamente a las comunidades. También se habló de la necesidad de apoyar a pequeños y medianos prestadores de servicios turísticos para que puedan tener mayor presencia y oportunidades de comercialización.

La Secretaría de Turismo federal informó que se trabaja en acciones relacionadas con la digitalización de estos negocios, además de capacitación, talleres, cursos e idiomas para mejorar las capacidades de quienes participan en el sector turístico. En la reunión también se resaltó la importancia de que los estados trabajen de manera coordinada para construir una estrategia turística nacional. El presidente de ASETUR, Roberto Monroy García, señaló que la asociación busca representar una voz conjunta de las 32 entidades y trabajar bajo la idea de “Un Solo México”.

La intención es que el crecimiento del turismo no se concentre solamente en los destinos que tradicionalmente reciben más visitantes, sino que también se promuevan otras regiones con potencial para desarrollar actividades relacionadas con la naturaleza, cultura, gastronomía, deporte, bienestar y turismo comunitario. Para Tamaulipas, participar en este tipo de reuniones representa una oportunidad para mostrar sus atractivos y mantener vínculos con autoridades de otras entidades y organismos relacionados con el turismo.

El estado cuenta con destinos de playa, naturaleza, gastronomía y espacios para realizar diferentes actividades, por lo que la promoción y la coordinación con otros sectores son consideradas importantes para atraer visitantes nacionales y extranjeros. Durante la 71 Asamblea de ASETUR también se destacó que el turismo debe avanzar bajo criterios de sostenibilidad y procurar que las comunidades sean parte de los beneficios que genera la llegada de visitantes.

La participación de Tamaulipas en este encuentro forma parte de los esfuerzos para mantener al estado dentro de las estrategias nacionales de promoción turística y buscar nuevas oportunidades de colaboración. Con estos trabajos, autoridades de turismo de las entidades federativas buscan fortalecer al sector y aprovechar la diversidad que existe en México para generar mayor actividad económica, empleo y desarrollo para las comunidades.