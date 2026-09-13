Geraldine Ponce recibe respaldo rumbo a la definición de Morena en Nayarit

Geraldine Ponce

Los señalamientos de la presidenta fueron interpretados por liderazgos y operadores políticos locales como una señal de respaldo hacia Ponce, alcaldesa con licencia de Tepic, quien busca convertirse en Coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nayarit.

La referencia a la gestión de Ponce generó distintas lecturas políticas dentro de la entidad, donde algunos analistas y operadores consideraron que los gestos de Sheinbaum fueron más allá de las cortesías habituales y los interpretaron prácticamente como un “destape” de la joven política rumbo a la contienda gubernamental.

Definición en Nayarit

El escenario mantiene a las distintas corrientes de Morena atentas a la conducción del proceso, particularmente después de las reacciones generadas por la visita de la presidenta a la entidad.

Mientras el equipo de la alcaldesa con licencia fortalece su posición y otras expresiones internas piden respetar los tiempos, la definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nayarit continúa como uno de los principales puntos de atención dentro del partido.

Así, la gestión de Geraldine Ponce y las señales recibidas durante la visita de Sheinbaum colocaron nuevamente su nombre entre las principales referencias de la definición interna que se desarrolla en Nayarit.