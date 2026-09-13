Sheinbaum reconoce a Tamaulipas como pieza estratégica para el desarrollo nacional: Américo Villarreal

Américo Villarreal Anaya Diálogos con Américo

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Tamaulipas dejó un mensaje claro para el gobernador Américo Villarreal Anaya: la entidad ocupa un lugar dentro de las decisiones estratégicas del Gobierno federal y de los planes de desarrollo nacional.

Este domingo, durante el programa Diálogos con Américo, el mandatario estatal hizo un balance de la visita de Sheinbaum, realizada en el marco de su segundo informe de Gobierno, y destacó que los proyectos presentados para Tamaulipas van más allá de la entrega de apoyos, pues buscan fortalecer infraestructura, salud, logística, agua y desarrollo regional.

“En esa visión hacia Tamaulipas, tanto en los programas de bienestar como en obras de sustentabilidad, de logística, de crecimiento de nuestra entidad”, señaló Villarreal, al destacar que estos proyectos no solo tienen impacto local, sino también una dimensión estratégica para el país.

Uno de los principales anuncios que fueron mencionados por el gobernador fue el proyecto de la carretera del Golfo de México, una vía de cuatro carriles que conectará a la Ciudad de México con Tuxpan y Tampico, para posteriormente enlazar con Ciudad Victoria y Reynosa. La obra tendría una inversión cercana a 47 mil millones de pesos y, de acuerdo con Villarreal, podría fortalecer la actividad logística, la generación de empleos y las oportunidades de proveeduría en Tamaulipas.

El mandatario también destacó el proyecto del Puerto del Norte, en Matamoros, que contempla convertir esta infraestructura en un punto logístico para respaldar las actividades relacionadas con la explotación de aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México.

En materia de bienestar, Villarreal recordó que los programas federales beneficiaban al inicio de su administración a alrededor de un millón de tamaulipecos y tamaulipecas, mientras que la derrama pasó de 7 mil millones a cerca de 25 mil millones de pesos.

Américo Villarreal Anaya Diálogos con Américo

En el tema de la salud, el gobernador señaló que un nuevo programa permitirá habilitar 430 consultorios médicos en Tamaulipas, con atención primaria, personal médico y abasto de medicamentos.

A estos proyectos se suman acciones para el abastecimiento y aprovechamiento del agua, entre ellas la construcción de un acueducto de 56 kilómetros desde la presa Vicente Guerrero hasta Ciudad Victoria, así como obras para impulsar el riego tecnificado en el campo.

Villarreal consideró que estas inversiones representan una oportunidad para que las nuevas generaciones de tamaulipecos encuentren empleos, capacitación y desarrollo en su propio estado.

“Hay una gran oportunidad de crecimiento, de proveeduría, de capacitación, de los recursos humanos de nuestras juventudes para que seamos los tamaulipecos los que podamos disfrutar estas grandes oportunidades que se dan en nuestro territorio y tengamos mejores oportunidades de desarrollo, de crecimiento y de bienestar en nuestra población”, afirmó.

Para el gobernador, la relevancia de la visita presidencial no está únicamente en las cifras de inversión o en el número de obras anunciadas, sino en que Tamaulipas forme parte de una estrategia nacional que busca aprovechar su posición geográfica, su infraestructura y su potencial logístico para impulsar el desarrollo de la región.