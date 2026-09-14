Caso Claudia Tacoronte: Universidad de Granada suspende intercambio estudiantil con la Autónoma de Morelos

Suspende la Universidad de Granada su intercambio estudiantil con la UAEM tras el feminicidio de una joven española

Feminicidio en Morelos — Horas después de conocerse el feminicidio de la joven española Claudia Tacoronte Aguilera en instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Universidad de Granada (UGR) decidió suspender su programa de intercambio estudiantil y la movilidad de sus estudiantes con la institución morelense, donde la estudiante de 21 años cursaba un intercambio académico desde hacía un mes.

Universidad de Granada reubicará a estudiantes que viajarían a Morelos

A través de un mensaje enviado a los medios de comunicación, la vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Granada, Inmaculada Marrero Rocha, informó que la institución ya contactó a los tres estudiantes que tenían previsto trasladarse a Morelos para comunicarles que el trámite fue suspendido y que serán reubicados en otras universidades, de acuerdo con sus preferencias.

La UGR mantiene actualmente a 17 estudiantes en distintas universidades de México durante este primer semestre y otros 24 tienen previsto incorporarse a lo largo del curso académico.

La funcionaria explicó que todos ellos fueron informados de que, si consideran que su seguridad está comprometida o no se sienten cómodos permaneciendo en México tras lo ocurrido, la universidad puede gestionar su reubicación en otras instituciones.

En el caso de quienes ya se encuentran en territorio mexicano, añadió que la Universidad de Granada también puede organizar su regreso a España y su posterior reubicación académica, siempre que los estudiantes así lo soliciten.

Morelos no estaba en la lista de destinos no recomendados

Marrero Rocha explicó que, cuando se lanzó la convocatoria del actual programa de movilidad internacional, en noviembre de 2025, el estado de Morelos no figuraba entre los destinos no recomendados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Claudia Tacoronte cursaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada y realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Fiscalía de Morelos investiga el caso como feminicidio

De acuerdo con el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla.

La Fiscalía estatal informó que el caso se investiga como feminicidio, conforme al protocolo aplicable a las muertes violentas de mujeres, mientras se esclarecen las circunstancias del crimen y se determina si existieron razones de género.

Las primeras versiones apuntan a que la joven fue atacada con un arma blanca durante un presunto intento de asalto en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, donde intentó resguardarse antes de ser alcanzada por su agresor. Hasta el momento, la Fiscalía no ha descartado ninguna línea de investigación. Con información de EFE.

La Crónica de Hoy 2026