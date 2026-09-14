Cerca de la decisión final Torres Piña encabeza las preferencias en Michoacán

En la recta final de la carrera por la coordinación interna de Morena en Michoacán, los números demuestran un hecho que no pasa desapercibido. La más reciente encuesta en vivienda de Parametría, levantada entre el 6 y el 10 de septiembre con mil 600 entrevistas, vuelve a poner a Carlos Torres Piña en el primer lugar de las preferencias, duplicando en números a su competidor más cercano.

Con 22% de las menciones cuando se pregunta quién debería encabezar la candidatura de la alianza Morena-PT-Verde al gobierno del estado, Torres Piña se distancia de Raúl Morón (11%) y Fabiola Alanís (10%), mientras Gaby Molina, Gladys Butanda y Ernesto Núñez Mantienen cifras por debajo del 10%. Estos números confirman una tendencia que este aspirante ha sostenido en mediciones anteriores.

En evaluaciones como honestidad, cercanía, conocimiento del estado, cumplimiento, percepción de buen candidato, Torres Piña vuelve se coloca por encima, con un puntaje global de 7.75, el más alto de todos los perfiles medidos. Esto significa que también lleva la delantera en los atributos que la población suele esperar de un candidato.

Estos números demuestran algunas de las preferencias de la población, sin embargo la carrera aún no ha llegado al final, queda un electorado significativo sin definición: 26% y 15% simplemente no sabe. Es un margen amplio, suficiente para recordar que en política interna nada se firma hasta que se firma. Pero también es cierto que, mientras ese segmento indeciso permanezca así, quien ya tiene una base consolidada entra a la etapa decisiva con una ventaja estructural difícil de revertir en el corto plazo.

El partido Morena además obtuvo un 26% de preferencia bruta y un salto a 37% en preferencia efectiva, el partido guinda se mantiene como la fuerza dominante en Michoacán, muy por delante del Movimiento del Sombrero (18%), el PRI (11%) y el PAN (10%).