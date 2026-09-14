En lo que va del año cuatro estudiantes de la UAEM han sido asesinadas en Morelos

Jóvenes durante una manifestación en Morelos para exigir justicia por los feminicidios (Archivo/Cuartoscuro)

Feminicidio en Morelos — El feminicidio el fin de semana de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, volvió a encender las alertas sobre la inseguridad en Morelos, donde en lo que va del 2026 cuatro alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han sido asesinadas y la violencia contra las mujeres tiene al estado entre los de mayor incidencia en México.

La joven española de 21 años y originaria de Gran Canaria, cumplió un mes como estudiante de intercambio académico en la UAEM procedente de la Universidad de Granada y fue privada de la vida el pasado 12 de septiembre en Cuautla.

La Fiscalía General de Morelos informó que ya investiga este homicidio bajo el protocolo de feminicidio, mientras determina las circunstancias y el móvil del asesinato.

La muerte de Tacoronte se suma a una serie de casos que desde principios de año ha sacudido a la comunidad estudiantil de la UAEM y provocado protestas estudiantiles para exigir mayor seguridad.

En febrero pasado, Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años y estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, desapareció tras acudir al campus de Chamilpa, en Cuernavaca y su cuerpo fue localizado el 2 de marzo y la Fiscalía abrió una investigación por feminicidio, por la que existe al menos un detenido y vinculado a proceso.

Ese mismo 2 de marzo desapareció Karol Toledo Gómez, también de 18 años y alumna de la UAEM en Mazatepec. Su cuerpo fue localizado tres días después en Coatetelco. La Fiscalía confirmó posteriormente que el caso también se investiga como feminicidio y sostuvo que, hasta ahora, no existen elementos que vinculen ambos crímenes.

En tanto, en mayo pasado desapareció Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante de bachillerato de 15 años e hija de una académica de la UAEM. La adolescente salió de su domicilio en Yautepec el 24 de mayo y su cuerpo fue localizado días después en las inmediaciones de Tepoztlán.

Los casos de feminicidios contrastan con la reducción general de la violencia que reporta el Gobierno Federal, que ha informado que el promedio diario de homicidios dolosos en Morelos cayó un 51 por ciento entre septiembre de 2024 y julio pasado, de 3.5 a 2.1 asesinatos diarios.

Sin embargo, las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) colocaron a Morelos entre los estados con mayor incidencia de feminicidio: entre enero y julio registró 21 víctimas, con una tasa de 1.97 por cada 100,000 mujeres, la segunda más alta del país.

La situación tiene vigente la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios morelenses, entre ellos Cuautla, donde murió Tacoronte; Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Emiliano Zapata, Yautepec y Puente de Ixtla.

La Crónica de Hoy 2026