Cancillería española exige justicia para estudiante española asesinada en Morelos

La joven española tenía un mes en la UAEM como estudiante de intercambio (Instagram)

Feminicidio en Morelos — La explanada de la Universidad de Granada, en España, se llenó este lunes de estudiantes, profesores y amigos de Claudia Tecoronte Aguilera, estudiante de intercambio que fue asesinada en Cuautla, Morelos, en México, lo que fue condenado, por lo que las autoridades españolas a través de su cancillería, exigen justicia para la joven originaria de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras conocerse la noticia, este lunes docentes, estudiantes y amigos de Claudia se concentraron en la universidad de Granada, donde estudiaba la carrera de Educación Infantil.

Tacoronte, de 21 años, se encontraba en México desde hace un mes como parte de un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Desde el Gobierno español, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que es canario como la joven, aseguró que “ante hechos tan injustos, es imposible que las palabras den suficiente consuelo a sus seres queridos”.

A las puertas de su facultad, la coordinadora del grado de Educación Primaria Bilingüe y tutora de intercambio de Claudia, Magdalena Ramos, contó que era “una chica con muchos sueños”, y estaba “muy ilusionada” con su estancia en México; “iba todo muy bien”, aseguró, aludiendo a que habló con la joven el pasado viernes.

La decana de la Facultad de Educación, Katia Caballero, describió la jornada como “un día muy raro, gris” y reconoció que la comunidad universitaria está “rota” ante una noticia que resulta “muy difícil de digerir”.

“Son muchos los estudiantes que han viajado a México o a otros países latinoamericanos y no ha pasado nada. Esta vez ha pasado y lo lamentamos muchísimo porque a nosotros, como centro, nos ha roto”, indicó la decana.

Tras el feminicidio de la joven, la universidad analizará la situación y estudiará si es necesario tomar alguna decisión respecto a los convenios internacionales, según explicó Caballero, quien añade que será necesario conocer en detalle qué ha ocurrido y si existe riesgo de que vuelva a suceder, para actuar en consecuencia.

La Crónica de Hoy 2026