Incendio en mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca: ¿Por qué inició el fuego y cuántos locales fueron afectados?

Incendio en Cuernavaca En el mercado Adolfo López Mateos, un fuego provocó la evacuación de los comerciantes y y tardó 4 horas en ser controlado. (cuartoscuro)

Un incendio se presentó en el mercado Adolfo López Mateos ubicado en Cuernavaca, Morelos. Bomberos y Protección Civil ya lograron controlar las llamas.

¿Qué pasó en mercado de Cuernavaca?

Un incendio azotó el mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca, el cual se encuentra en el centro de la capital de Morelos. El incendio se presentó alrededor de la 23:20 horas del domingo 13 de septiembre y obligó a todo el personal de la central de abastos a evacuar.

Miembros de Bomberos y Protección Civil acudieron a la escena rápidamente. Para las 1:01 horas de la madrugada de este lunes 14 de septiembre el fuego ya se encontraba controlado y para las 2:37 horas el 90 % de las llamas habían sido extinguidas. Algunos de los trabajadores del mercado ayudaron a las autoridades a extinguir el fuego. Protección Civil informó que las labores concluyeron a las 4:50 de la mañana.

Personal médico trató a cuatro personas que presentaban afectaciones. Tres de ellas inhalaron humo. La otra fue trasladada a un hospital cercano por cortaduras, aunque no presentaba ninguna quemadura.

Margarita González Saravia, gobernadora del estado, comunicó su apoyo a la comunidad del mercado a través de sus redes oficiales. “A las y los locatarios les reitero que no están solos, seguiremos de cerca la situación y brindaremos el acompañamiento que corresponda”, escribió la funcionaria.

Protección Civil pide a personas en el área se mantengan alejadas del lugar mientras evalúan más posibles riesgos. Aun no se ha informado sobre cuál fue la causa del incidente.