Hospital Pediátrico de Sinaloa cumple 46 años de atención a la niñez

El Hospital Pediátrico IMSS Bienestar de Sinaloa se ha convertido en un referente de atención médica infantil en el estado y el noroeste del país. El Hospital Pediátrico IMSS Bienestar de Sinaloa cumple 46 años de brindar atención médica especializada a niñas y niños, periodo en el que se ha consolidado como una de las instituciones más importantes para la atención de la salud infantil en el estado.

Ubicado en Culiacán, el hospital ofrece diferentes servicios médicos y especializados que han permitido atender a miles de pacientes, además de contribuir a la formación de personal médico que posteriormente brinda sus servicios en otros municipios y comunidades de Sinaloa.

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, destacó la importancia que tiene este hospital para la atención de la niñez y señaló que también representa un espacio fundamental para la preparación de personal especializado. Durante una visita al hospital, el funcionario resaltó que es necesario continuar fortaleciendo tanto la infraestructura como el equipamiento de las instalaciones, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que se brinda atención a los pacientes “El hospital pediátrico sin duda es un ícono en todo el noroeste del país, en Sinaloa ni se diga, es el referente más importante de la salud pediátrica”, señaló González Galindo.

El secretario de Salud también destacó el papel que tiene el personal que se forma en esta institución, ya que posteriormente puede llevar sus conocimientos y experiencia a diferentes comunidades y municipios del estado. De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante sus 46 años de historia el Hospital Pediátrico ha otorgado más de 55 mil atenciones en consultas de pediatría, subespecialidades y servicios de urgencias.

Además de las consultas generales, el hospital cuenta con programas especializados para atender diferentes necesidades médicas de la población infantil. Entre estos servicios se encuentran el programa de implante coclear, el tamiz auditivo, cirugía cardíaca y atención para pacientes con labio y paladar hendido.

Estas áreas permiten que niñas y niños tengan acceso a tratamientos especializados sin la necesidad de trasladarse a otras entidades para recibir determinados servicios médicos. La Secretaría de Salud de Sinaloa señaló que continuará trabajando para fortalecer al Hospital Pediátrico IMSS Bienestar y mantener la atención especializada que reciben los menores.

Uno de los objetivos es mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento para que el personal médico y administrativo pueda desarrollar sus actividades de manera adecuada. El secretario Cuitláhuac González Galindo también destacó la importancia de escuchar directamente las necesidades de las personas que trabajan en las unidades médicas, ya que son quienes conocen de primera mano las situaciones que se presentan diariamente durante la atención de los pacientes.

A lo largo de sus 46 años, el Hospital Pediátrico se ha convertido en un espacio de atención y formación médica que beneficia no solamente a las familias de Culiacán, sino también a pacientes provenientes de otros municipios y comunidades del estado. La institución mantiene servicios dirigidos a diferentes necesidades de salud infantil y cuenta con personal especializado para atender casos que requieren procedimientos y tratamientos específicos.

La Secretaría de Salud refrendó su compromiso de continuar impulsando acciones para mejorar los servicios médicos dirigidos a niñas y niños de Sinaloa. Con ello, el Hospital Pediátrico IMSS Bienestar busca mantener su papel como referente de la atención pediátrica en el noroeste del país y continuar brindando atención a las nuevas generaciones.

A 46 años de su creación, la institución representa un espacio de atención médica, formación de profesionales y esperanza para miles de familias sinaloenses que buscan servicios especializados para el cuidado de la salud de sus hijas e hijos.