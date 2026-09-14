Imelda Castro fortalece estructuras de Morena en Sinaloa y anuncia gira por los 20 municipios

La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Sinaloa, Imelda Castro, sostuvo encuentros con las estructuras territoriales de Morena en Culiacán y Los Mochis, donde ratificó su compromiso de mantener un contacto directo con la militancia y la ciudadanía. Durante las reuniones, anunció que iniciará un recorrido por los 20 consejos municipales del partido, arrancando en Badiraguato el próximo 25 de septiembre.

​Al reunirse con los Coordinadores Operativos Territoriales (COT) de los distritos 3, 5 y 7 de Culiacán, así como de los distritos 2 y 4 de Los Mochis, Castro reconoció la labor de base del partido y se comprometió a trabajar de forma conjunta desde las comunidades.

“Yo voy a estar muy cerca de ustedes porque queremos trabajar, irnos hasta abajo, con la gente”, expresó la coordinadora estatal.​

Entre los objetivos centrales de sus próximos recorridos se encuentran:​

Difusión de resultados: Promover los logros presentados en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

​Proyección presupuestal: Informar sobre las asignaciones y proyectos contemplados para Sinaloa en el Presupuesto Federal 2027.

​Consolidación territorial: Reforzar el vínculo con las bases del partido en cada uno de los municipios de la entidad.

​Durante su discurso, Castro recordó sus orígenes en la sierra del municipio de Sinaloa y enfatizó que sus convicciones políticas se mantienen intactas tras 40 años de trayectoria en la izquierda, etapa que inició a los 16 años motivada por las luchas sociales.

​“Quien anda en política anda porque le tiene amor a la gente, y quien no le tiene amor a la gente, pues mejor que haga otra cosa”, concluyó.