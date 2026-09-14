Imelda Castro fortalece estructuras de Morena en Sinaloa y anuncia gira por los 20 municipios

La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Sinaloa, Imelda Castro, sostuvo encuentros con las estructuras territoriales de Morena en Culiacán y Los Mochis, donde ratificó su compromiso de mantener un contacto directo con la militancia y la ciudadanía. Durante las reuniones, anunció que iniciará un recorrido por los 20 consejos municipales del partido, arrancando en Badiraguato el próximo 25 de septiembre.
Al reunirse con los Coordinadores Operativos Territoriales (COT) de los distritos 3, 5 y 7 de Culiacán, así como de los distritos 2 y 4 de Los Mochis, Castro reconoció la labor de base del partido y se comprometió a trabajar de forma conjunta desde las comunidades.
“Yo voy a estar muy cerca de ustedes porque queremos trabajar, irnos hasta abajo, con la gente”, expresó la coordinadora estatal.
Entre los objetivos centrales de sus próximos recorridos se encuentran:
Difusión de resultados: Promover los logros presentados en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Proyección presupuestal: Informar sobre las asignaciones y proyectos contemplados para Sinaloa en el Presupuesto Federal 2027.
Consolidación territorial: Reforzar el vínculo con las bases del partido en cada uno de los municipios de la entidad.
Durante su discurso, Castro recordó sus orígenes en la sierra del municipio de Sinaloa y enfatizó que sus convicciones políticas se mantienen intactas tras 40 años de trayectoria en la izquierda, etapa que inició a los 16 años motivada por las luchas sociales.
“Quien anda en política anda porque le tiene amor a la gente, y quien no le tiene amor a la gente, pues mejor que haga otra cosa”, concluyó.