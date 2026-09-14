Mantiene Fiscalía Morelos coordinación con Gobierno Federal por homicidio de estudiante española

. Fernando Blumenkron Escobar, Fiscal General de Morelos.

La Fiscalía General del Estado de Morelos mantiene coordinación con el Gobierno Federal y diversas instituciones en las indagatorias para ubicar al agresor de la estudiante española Claudia Tacoronte, informó el Fiscal General Fernando Blumenkron Escobar.

El titular de la Fiscalía precisó que “no se descarta ninguna línea de investigación”, incluyendo la hipótesis de un posible robo, y recalcó que se trabaja con protocolo de feminicidio y perspectiva de género.

Previo a una reunión con el Cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, y la Gobernadora Margarita González Saravia, Blumenkron señaló que desde el primer momento se intervino de manera inmediata tras conocerse los hechos, garantizando comunicación constante con el Consulado español para la entrega del cuerpo.

La estudiante se encontraba en México como parte de un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y participaba en un evento cultural en la Casa de Cultura de Cuautla relacionado con hierbas tradicionales.

El Fiscal General subrayó que la prioridad de la institución es brindar certeza y justicia a la familia de la víctima, así como garantizar que el proceso se lleve a cabo con transparencia y pleno respeto a los derechos humanos, en coordinación con autoridades nacionales e internacionales.