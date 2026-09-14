Tres años de transformación: Garduño deja atrás rezagos y fortalece el futuro de Chapingo

Ángel Garduño García, rector de Chapingo.

En el marco de la presentación del Tercer Informe de Actividades 2025-2026, el rector de la Universidad Autónoma Chapingo, Ángel Garduño García, expuso ante el Honorable Consejo Universitario los principales resultados de la administración correspondiente al periodo 2023-2026.

El informe da cuenta de acciones encaminadas a atender rezagos estructurales y fortalecer las capacidades académicas, institucionales y de infraestructura de la Universidad.

Más que un inventario de obras o programas, los resultados presentados permiten identificar una estrategia de transformación sustentada en tres líneas principales: actualizar lo que había permanecido rezagado, ampliar las opciones de formación profesional y generar las condiciones materiales para sostener esos cambios.

Uno de los componentes centrales del informe corresponde a la renovación de la oferta educativa. La administración reportó la actualización de programas educativos que en algunos casos acumulaban hasta 30 años sin una revisión integral, una tarea vinculada con la necesidad de mantener la pertinencia de la formación profesional frente a las nuevas condiciones científicas, tecnológicas, productivas, ambientales y sociales del campo mexicano.

A este proceso se incorporó la creación de nuevas carreras, con lo que la Universidad amplió sus alternativas de formación y fortaleció su capacidad para responder a perfiles profesionales emergentes. La transformación académica, de acuerdo con los resultados reportados, buscó atender tanto los contenidos que requerían actualización como las nuevas áreas de conocimiento necesarias para la formación de los profesionales del sector agropecuario y rural.

Infraestructura como soporte de la transformación

El informe también incorpora resultados en materia de infraestructura. Durante el periodo 2023-2026, la Administración Central reportó 20 obras concluidas, entregadas y en funcionamiento, de las cuales 15 representaron una inversión documentada superior a 86.8 millones de pesos.

Las obras comprendieron distintos espacios y servicios universitarios, entre ellos dormitorios, servicios habitacionales, aulas, laboratorios, movilidad, áreas administrativas y accesibilidad. La intervención de estos espacios representó un componente complementario a la transformación académica, al generar condiciones físicas para el desarrollo de las actividades sustantivas de la institución.

De esta manera, los resultados incluidos en el Tercer Informe muestran una gestión que buscó vincular la actualización educativa con la recuperación, ampliación y modernización de la infraestructura universitaria.

Una administración frente a rezagos históricos

El balance presentado por la administración del rector Ángel Garduño adquiere particular relevancia debido al carácter acumulativo de algunos de los problemas atendidos. La actualización de programas educativos con décadas de rezago y la intervención de espacios universitarios constituyen acciones cuyos efectos trascienden el periodo administrativo en el que fueron realizadas.

En una institución donde el debate universitario incluye posiciones políticas y académicas diversas, el informe representa también un punto de referencia para el análisis de la gestión. Las diferencias y críticas forman parte de la vida institucional; sin embargo, los resultados de una administración pueden contrastarse a partir de acciones concretas, indicadores, obras concluidas y capacidades generadas.

Bajo esta perspectiva, el Tercer Informe de Actividades 2025-2026 presenta el cierre de un periodo de gobierno en el que la Administración Central colocó entre sus prioridades la atención de rezagos, la actualización académica y el fortalecimiento de la infraestructura.

El balance de la administración Garduño queda así sujeto al escrutinio de la comunidad universitaria y de los órganos de gobierno de la UACh, a partir de los resultados documentados durante el periodo 2023-2026. Su principal referencia se encuentra en las transformaciones que permanecen: programas educativos renovados, nuevas opciones de formación, obras concluidas y capacidades institucionales fortalecidas para las siguientes generaciones de estudiantes de Chapingo.