Chema Martínez propone extender hasta abril de 2027 descuento de 80% por agua de mala calidad

El regidor de Morena en Guadalajara busca que el beneficio continúe para las familias afectadas, ante el reconocimiento de autoridades de que el problema podría persistir durante los primeros meses del próximo año.

Guadalajara, Jalisco.— El regidor de Morena en Guadalajara, Chema Martínez, propuso ampliar hasta el 30 de abril de 2027 el descuento de 80 por ciento en el pago del agua para las personas usuarias afectadas por los problemas de calidad del líquido en la ciudad.

La propuesta surge luego de que autoridades estatales y del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) reconocieran que las condiciones del agua podrían continuar presentando problemas durante los primeros meses de 2027.

Martínez señaló que actualmente existe una contradicción, debido a que el descuento aprobado por el Congreso de Jalisco tiene vigencia hasta el 15 de diciembre de 2026, mientras que las propias autoridades han estimado que las mejoras importantes en la calidad del agua podrían presentarse hasta febrero, marzo o abril del próximo año.“El reconocimiento público del gobernador, del secretario general de Gobierno y del director del SIAPA es muy claro. ¿Qué reconocen? Que el agua puerca seguirá cuando menos de aquí a marzo del siguiente año”, afirmó el regidor durante la presentación de la propuesta.

Ante este escenario, los regidores de Morena plantearon que el Ayuntamiento de Guadalajara solicite al Congreso del Estado modificar el decreto vigente para ampliar el periodo del beneficio hasta el 30 de abril de 2027. La iniciativa no contempla cambiar el porcentaje del descuento ni modificar los criterios técnicos establecidos para determinar a las personas beneficiarias. El objetivo es únicamente extender la vigencia del apoyo mientras continúen las condiciones que dieron origen a esta medida.

De acuerdo con el documento presentado por los regidores morenistas, las estimaciones de las autoridades ubican las posibles mejoras en la calidad del agua entre los meses de febrero, marzo y abril de 2027. Por ello, Martínez consideró que retirar el descuento en diciembre podría afectar nuevamente la economía de las familias que todavía reciban agua en malas condiciones durante los primeros meses del próximo año.

El regidor explicó que la propuesta busca que el Ayuntamiento de Guadalajara envíe formalmente la solicitud al Congreso de Jalisco, especialmente en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos “Los regidores de Morena queremos poner a consideración de este Ayuntamiento que pueda elevarse una iniciativa al Congreso del Estado para que se amplíe el beneficio del descuento hasta, de acuerdo a las declaraciones del gobernador, del secretario general de Gobierno y del SIAPA, cuando menos hasta abril del 2027”, expresó. Martínez también pidió que el Ayuntamiento analice y, en su caso, apruebe la propuesta con rapidez para que pueda ser enviada al Congreso estatal y se determine si procede la modificación al decreto.

El morenista advirtió que el tema requiere atención debido a que las familias no deberían quedarse sin el apoyo si el problema de calidad del agua continúa después de que concluya la vigencia actual “Que nos hagan el favor de aprobar lo más pronto posible aquí en el Ayuntamiento; no vayan a dejarla dormir el sueño de los justos, como es la costumbre de Movimiento Ciudadano, por la urgencia que tenemos en Guadalajara y, sin duda, en toda la Zona Metropolitana”, sostuvo.

La propuesta parte de que el descuento fue creado como una medida de apoyo para las personas afectadas por las condiciones del agua. Por ello, Morena considera que su vigencia debe mantenerse mientras persista la problemática. “Si ellos mismos reconocen que el agua puerca va a seguir, entonces el descuento también tiene que seguir. No se le puede cobrar completa el agua a la gente mientras el problema sigue sin resolverse”, concluyó Martínez. Ahora corresponderá al Ayuntamiento de Guadalajara analizar la propuesta y determinar si la turna al Congreso de Jalisco para su posible discusión y modificación del periodo de vigencia del descuento.