Colima fortalece prevención del suicidio con observatorio y Código 100

El estado de Colima fortalece sus acciones para prevenir el suicidio mediante herramientas como el Observatorio Estatal de Salud Mental y Adicciones y el llamado Código 100, estrategias que buscan detectar situaciones de riesgo, atender las crisis y dar seguimiento a las personas que requieren ayuda.

Las acciones fueron presentadas durante una conferencia realizada en la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, como parte de las actividades relacionadas con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado el pasado 10 de septiembre. Durante la conferencia “Prevención y atención del suicidio”, Guillermo Blanco Govea, comisionado estatal de Salud Mental y Adicciones de Colima, explicó que la conducta suicida debe entenderse como un fenómeno complejo, en el que pueden intervenir diferentes factores.

Entre estos elementos se encuentran aspectos sociales, familiares, psicológicos, biológicos, culturales y relacionados con el contexto en el que vive cada persona. Por ello, señaló que no debe atribuirse el suicidio a una sola causa. El especialista también llamó a evitar los juicios que califican la conducta suicida como un acto de “valentía” o “cobardía”, ya que este tipo de señalamientos puede dificultar que las personas expresen lo que están viviendo y busquen ayuda profesional.

Durante su exposición, Blanco Govea presentó cifras sobre el comportamiento del suicidio en Colima. Explicó que la tasa alcanzó su punto más alto en 2021, cuando llegó a 11 suicidios por cada 100 mil habitantes. Posteriormente, la entidad registró una reducción en el número de casos. En 2022 se contabilizaron 61 muertes por suicidio, mientras que en 2023 fueron 41. Para 2024, la Secretaría de Salud estatal reportó de manera preliminar 30 fallecimientos, equivalentes a una tasa de 4.1 por cada 100 mil habitantes.

Los datos también muestran diferencias entre hombres y mujeres. De acuerdo con la información presentada, por cada cinco suicidios cometidos por hombres se registra uno de una mujer. Asimismo, el grupo de edad de entre 25 y 45 años concentra el mayor número de casos. El especialista señaló que municipios como Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de Álvarez han concentrado en años recientes el mayor número absoluto de casos. Otro de los puntos abordados durante la conferencia fue el número de intentos de suicidio registrados por el Observatorio Estatal de Salud Mental y Adicciones.

Según los datos presentados, el observatorio contabilizó 137 intentos de suicidio durante 2024, 275 en 2025 y 351 en lo que va de 2026. Las autoridades aclararon que se trata de registros administrativos y que las cifras no necesariamente representan la totalidad de los intentos ocurridos en el estado.

Los grupos de edad con mayor número de registros son las personas de entre 25 y 35 años, seguidas por adolescentes de 12 a 17 años y jóvenes de 18 a 24 años. También se identificó una diferencia por sexo: los intentos se presentan con mayor frecuencia entre mujeres, mientras que los suicidios consumados ocurren en mayor proporción entre hombres.

Una de las principales herramientas presentadas fue el Código 100, un plan de emergencia para atender de manera inmediata a personas que enfrentan un riesgo inminente de suicidio. Este mecanismo comenzó a implementarse en Colima en 2022 y busca que una persona en crisis no sea ignorada, juzgada o quede únicamente con una atención de urgencias. La estrategia contempla que, después de la intervención inicial, la persona pueda ser vinculada con servicios de salud mental y recibir seguimiento.

De esta manera, el Código 100 pretende funcionar como una red de atención que permita detectar, evaluar, atender, vincular y acompañar a quienes atraviesan una situación de riesgo. Con estas acciones, Colima busca fortalecer la prevención y avanzar hacia una atención que no se limite únicamente a responder ante una emergencia, sino que también permita identificar oportunamente los casos y mantener el acompañamiento posterior.