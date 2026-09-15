Tamaulipas busca ampliar inversiones de Corea del Sur

El Gobierno de Tamaulipas amplió sus acciones de promoción económica hacia Corea del Sur, con el objetivo de atraer nuevas inversiones y fortalecer la relación comercial con empresas de ese país asiático. La estrategia forma parte de las acciones que realiza la administración estatal para posicionar a Tamaulipas como un destino atractivo para la inversión extranjera y aprovechar las oportunidades que existen en sectores industriales y productivos.

De acuerdo con información del Gobierno de Tamaulipas, la entidad busca mantener una relación cercana con empresarios e instituciones de Corea del Sur, país que tiene una presencia importante dentro de las actividades económicas del estado. Esta relación se ha desarrollado durante los últimos años mediante la llegada y operación de compañías coreanas en territorio tamaulipeco. Entre ellas destacan empresas como LG y POSCO, que cuentan con actividades productivas en municipios como Reynosa y Altamira.

La presencia de estas compañías ha permitido fortalecer la participación de Tamaulipas en cadenas de producción internacionales, principalmente relacionadas con la industria manufacturera y otros sectores estratégicos. Como parte de esta promoción, las autoridades estatales buscan presentar las ventajas que ofrece Tamaulipas para las empresas extranjeras. Entre ellas se encuentran su ubicación geográfica, infraestructura, conexión con otros mercados y la posibilidad de integrarse a cadenas productivas establecidas en el norte de México.

El acercamiento con Corea del Sur también busca generar nuevas oportunidades para las empresas tamaulipecas, al facilitar posibles vínculos comerciales con compañías internacionales. La intención es que la relación no se limite solamente a la llegada de capital extranjero, sino que también permita impulsar empleos y fortalecer las actividades económicas de diferentes regiones del estado.

En los últimos años, Corea del Sur se ha colocado como uno de los principales países asiáticos con presencia de inversión en Tamaulipas. En 2024, por ejemplo, autoridades estatales destacaron que empresas coreanas como LG y POSCO ya tenían operaciones exitosas en Reynosa y Altamira. En ese momento, la inversión proveniente de Corea del Sur acumulaba más de 130 millones de dólares desde 2022 hasta el primer trimestre de ese año. El interés por continuar atrayendo capital coreano también se relaciona con la importancia que tiene este país para la economía mexicana. Datos recientes muestran que Corea del Sur mantiene inversiones en diferentes entidades del país, principalmente en sectores relacionados con manufactura, tecnología, automotriz y componentes industriales.

En este contexto, Tamaulipas busca aprovechar su ubicación estratégica y su infraestructura industrial para competir por nuevos proyectos de inversión. La apertura de nuevas oportunidades también puede beneficiar a proveedores locales, debido a que las empresas internacionales requieren diferentes productos y servicios para mantener sus operaciones.

Además, la llegada de nuevas inversiones puede representar una oportunidad para generar empleos y ampliar las actividades económicas en las regiones donde se establezcan los nuevos proyectos. El Gobierno de Tamaulipas ha señalado que continuará trabajando en la promoción internacional de la entidad para fortalecer la confianza de los inversionistas y mostrar las condiciones que existen para desarrollar proyectos productivos.

La estrategia hacia Corea del Sur se suma a otras acciones de promoción que buscan fortalecer la participación de Tamaulipas en el comercio internacional. Con estas acciones, el estado pretende mantener y ampliar los vínculos económicos con empresas coreanas, además de buscar que más compañías consideren a Tamaulipas como una opción para instalarse o ampliar sus operaciones.