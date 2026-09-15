Omar García Harfuch informó que la SSPC y la Marina enviarán refuerzos a Sinaloa por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum

Refuerzan seguridad en Mazatlán con mil 800 elementos federales

La seguridad en Mazatlán será reforzada de manera inmediata con la incorporación de mil 800 elementos federales, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de una publicación en sus redes sociales.

El funcionario señaló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la SSPC fortalecerán las acciones de seguridad en Sinaloa, con especial atención en Mazatlán. Como parte de este nuevo despliegue, García Harfuch informó que 800 elementos adicionales de la SSPC y mil elementos de la Marina serán incorporados a las tareas de seguridad en la entidad.

El titular de la SSPC explicó que la Sedena también mantiene un importante despliegue de elementos en Sinaloa. Sin embargo, indicó que posteriormente se dará a conocer el número de efectivos que serán destinados específicamente como refuerzo para Mazatlán. De acuerdo con el mensaje publicado por Harfuch, el objetivo de la estrategia es fortalecer la presencia de las autoridades en territorio y aumentar las labores de seguridad en diferentes puntos del estado.

Entre las acciones que realizarán los elementos federales se encuentran los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión de posibles hechos delictivos. Aunque Mazatlán será uno de los principales puntos de atención, el operativo también contempla a Culiacán y los principales tramos carreteros de Sinaloa, por lo que el despliegue tendrá presencia en distintas zonas de la entidad.

La llegada de los nuevos elementos busca reforzar las tareas que ya realizan las instituciones de seguridad en el estado y mantener una mayor presencia de personal federal en las calles. García Harfuch destacó que las tres instituciones participarán en el reforzamiento de la seguridad, con la finalidad de mantener coordinación y ampliar las capacidades operativas en Sinaloa.

Los 800 elementos de la SSPC y los mil integrantes de la Marina serán los primeros refuerzos anunciados específicamente dentro de esta estrategia. En el caso de la Sedena, el funcionario explicó que la dependencia ya cuenta con un despliegue importante en el estado. Será posteriormente cuando se informe cuántos elementos del Ejército Mexicano se sumarán específicamente a las labores de seguridad en Mazatlán.

El anuncio ocurre en un momento en el que Sinaloa mantiene la atención de las autoridades federales debido a los hechos de violencia registrados en diferentes regiones del estado. Ante esta situación, el Gobierno federal busca incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad y fortalecer las labores de prevención en los municipios y carreteras considerados prioritarios.

Mazatlán representa además un punto de importancia para Sinaloa debido a su actividad turística y económica, por lo que el reforzamiento de la seguridad busca mantener vigilancia en diferentes sectores del municipio. Las autoridades también contemplan una mayor presencia en las carreteras, con patrullajes y vigilancia en los principales tramos que conectan a los municipios de la entidad.

En su publicación, Omar García Harfuch reiteró que estas acciones se realizan por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y que participarán de manera coordinada la SSPC, la Marina y la Sedena. El despliegue pretende fortalecer la presencia territorial de las instituciones federales, así como las acciones de prevención y disuasión. Por ahora, los primeros refuerzos anunciados son mil elementos de la Secretaría de Marina y 800 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A ellos se sumará el personal de la Sedena que ya se encuentra desplegado en Sinaloa y el número adicional que posteriormente sea informado por la dependencia. Con estas medidas, las autoridades federales buscan reforzar la seguridad en Mazatlán y ampliar las labores de vigilancia en Culiacán y en las principales carreteras del estado.