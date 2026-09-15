Explosión e incendio en planta de sal de Jáltipan deja tres personas muertas Screenshot

Una explosión seguida de un i ncendio se registró al interior de una plana de sal ubicada en el municipio de Jáltipan, Veracruz, donde tres personas perdieron la vida y una más resultó lesionada, de acuerdo con un reporte preliminar de las autoridades estatales.

El incidente ocurrió en un pozo de salmuera con diésel dentro de las instalaciones de la planta de sal PMV Minera, situación que provocó la movilización de cuerpos de enmergencia y autoridades de distintos municipios. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que fuerzas de tarea de las secretarías de Protección Civil y Seguridad Pública acudieron al lugar para atender la emergencia y coordinar las acciones necesarias para controlar la situación. En las labores también participan autoridades municipales de Jáltipan, Chinameca y Acayucan, quienes trabajan de manera coordinada para atender las consecuencias de la explosión y el incendio registrado en las instalaciones de la empresa.

Luego del accidente, las autoridades instalaron un puesto de mando en la zona. Desde este punto se coordinan las labores de emergencia y se mantiene comunicación entre las distintas corporaciones que participan en el operativo. El área permanece acordonada mientras los equipos especializados realizan los trabajos correspondientes. De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno de Veracruz, el incendio continuaba activo al momento de emitirse el comunicado y era atendido por los equipos de emergencia.

El reporte preliminar señala que tres personas fallecieron como consecuencia del incidente. Además, una persona resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir valoración y atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente las causas que originaron la explosión. Por ello, las labores de atención y control continúan en el sitio mientras se desarrollan las acciones correspondientes para garantizar la seguridad en la zona.

El Gobierno del Estado de Veracruz indicó que no existe población cercana al punto donde ocurrió el accidente ni un riesgo inmediato para la población, debido a las características del lugar donde se encuentra la planta. Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse alejada del sitio del incidente. También pidieron permitir que los cuerpos de emergencia puedan realizar sus actividades sin obstáculos. La recomendación busca evitar que personas ajenas al operativo se acerquen al área donde permanecen los equipos de emergencia, especialmente debido a que el incendio todavía se encontraba activo.

La presencia de personal de Protección Civil y Seguridad Pública se mantiene en el lugar para continuar con las labores de atención y coordinación. Las autoridades municipales de Jáltipan, Chinameca y Acayucan también participan en las acciones relacionadas con la emergencia. El accidente generó la movilización de diferentes corporaciones, que trabajan para atender el incendio y mantener bajo control la zona donde ocurrió la explosión.

Hasta la información disponible en el comunicado oficial, el saldo preliminar es de tres personas fallecidas y una lesionada, mientras que las labores de emergencia continúan dentro de la planta de sal. Las autoridades estatales señalaron que se mantendrán las acciones necesarias para atender la emergencia y reiteraron el llamado a la población a no acercarse al lugar, con el objetivo de facilitar el trabajo de los cuerpos especializados.