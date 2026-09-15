Verónica Díaz gana encuesta de morena y llama a la unidad para fortalecer la transformación en Zacatecas

Verónica Díaz Robles fue electa para encabezar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas, luego de obtener el resultado favorable en el ejercicio de encuestas realizado por Morena entre la población zacatecana.

Durante el encuentro celebrado en la Ciudad de México, Minerva Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, dio a conocer los resultados del proceso en el que fueron considerados José Narro Céspedes, Julia Olguín Serna, Zaira Ivonne Villagrán Escareño y Vero Díaz Robles.

Tras conocerse la definición, Vero Díaz agradeció la confianza expresada en el proceso y sostuvo que comienza una nueva etapa que deberá estar marcada por la unidad, la organización y el trabajo en territorio.

“Hoy comienza una nueva etapa y quiero decirlo con mucha claridad: necesitamos de todas y de todos. La unidad no significa que tengamos que pensar igual; significa reconocer que nos une una misma causa, una historia compartida y, por encima de cualquier diferencia, nuestro compromiso con el pueblo de Zacatecas”, expresó.

Verónica Díaz “Vamos a seguir caminando Zacatecas", expresó la nueva coordinadora de Morena en la entidad.

Díaz Robles convocó a quienes participaron en el proceso interno, así como a militantes y simpatizantes, a cerrar filas y mantener abiertas las puertas del movimiento, privilegiando las coincidencias y el proyecto colectivo.

Recordó que durante los últimos meses recorrió plazas públicas, municipios y comunidades de Zacatecas para dialogar directamente con la ciudadanía sobre la defensa de la soberanía nacional y los logros alcanzados durante la Cuarta Transformación.

Aseguró que esa presencia territorial continuará como uno de los ejes de su nueva responsabilidad, con el propósito de escuchar, organizar y fortalecer al movimiento desde las comunidades y junto a la ciudadanía.

“Vamos a seguir caminando Zacatecas. Vamos a estar en territorio, cerca de nuestra gente, escuchando y construyendo. Esta responsabilidad no es de una sola persona; es una tarea colectiva y necesitamos de todas y de todos”, afirmó.

Díaz Robles también señaló que el movimiento deberá hacer frente al debate público con organización y firmeza, y cuestionó lo que calificó como una “guerra mediática” impulsada por sus adversarios para intentar desvirtuar la lucha de la transformación.

En el encuentro participaron también representantes del Partido Verde Ecologista de México, entre ellos Arturo Escobar y la diputada federal Nayeli Fernández, cuya presencia fue reconocida durante el acto.

Con la definición de la Comisión Nacional de Elecciones, Vero Díaz Robles encabezará los trabajos de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas, con un primer llamado a fortalecer la unidad interna y mantener el trabajo territorial.

“Tenemos diferencias y podemos pensar distinto, pero hay algo mucho más grande que nos une: Zacatecas. Vamos juntas y juntos, con organización, con unidad y siempre de la mano del pueblo”, concluyó.