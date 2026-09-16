Américo Villarreal encabeza el Grito de Independencia desde Ciudad Victoria

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezó la noche del 15 de septiembre la tradicional ceremonia del Grito de Independencia desde el Palacio de Gobierno, en Ciudad Victoria, ante cientos de familias que se reunieron para celebrar el aniversario del inicio de la Independencia de México.La ceremonia formó parte de las actividades organizadas por el gobierno estatal para conmemorar las fiestas patrias y reunió a ciudadanos que acudieron a la Plaza Juárez para participar en una de las celebraciones más importantes del calendario nacional.

Desde el balcón del Palacio de Gobierno, Américo Villarreal tomó la bandera de México y realizó la tradicional arenga, en la que recordó a las mujeres y hombres que participaron en la lucha por la Independencia “Mexicanos, tamaulipecas y tamaulipecos, ¡viva la independencia de México!, ¡vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria y libertad!”, expresó el mandatario estatal durante la ceremonia.

Después de mencionar a los protagonistas de la historia nacional, el gobernador hizo sonar la campana y ondeó la bandera mexicana, mientras los asistentes respondieron con expresiones de “¡Viva México!”. La celebración continuó con el ambiente festivo característico de las fiestas patrias. Las familias que acudieron a la Plaza Juárez participaron en las actividades preparadas para esta fecha, mientras en los alrededores se desarrollaron presentaciones y espectáculos para acompañar la ceremonia.

El Grito de Independencia representa una de las principales tradiciones cívicas de México. Cada 15 de septiembre, autoridades de los diferentes niveles de gobierno recuerdan el llamado realizado por Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, considerado el inicio de la lucha independentista. En Tamaulipas, la ceremonia encabezada por Villarreal Anaya se realizó desde la capital del estado, donde la Plaza Juárez se convirtió en el punto de encuentro para quienes decidieron celebrar la fecha en familia.

Durante el acto, también estuvieron presentes integrantes del gabinete estatal, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como autoridades militares y de seguridad. La ceremonia fue acompañada por los símbolos tradicionales de las fiestas patrias, como la bandera nacional, la campana y los fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Ciudad Victoria después de la arenga del gobernador.

El gobierno estatal destacó que estas actividades buscan mantener vivas las tradiciones y fortalecer la convivencia entre las familias tamaulipecas durante las celebraciones del mes patrio. La noche también permitió que habitantes de Ciudad Victoria acudieran a los espacios públicos para disfrutar de la música, la gastronomía y las actividades relacionadas con la celebración de la Independencia.

Con la ceremonia del Grito, Tamaulipas se sumó a las celebraciones que se realizaron en distintas entidades del país durante la noche del 15 de septiembre. En cada estado, gobernadores y autoridades municipales encabezaron actos similares para recordar el inicio de la lucha por la Independencia.

En la capital tamaulipeca, el acto concluyó con el tradicional llamado de “¡Viva México!”, mientras los asistentes celebraron con banderas tricolores y participaron en el ambiente festivo que se extendió durante la noche. El gobernador Américo Villarreal encabezó así una de las principales ceremonias cívicas de Tamaulipas, en una jornada dedicada a recordar la historia de México y a celebrar, junto con las familias tamaulipecas, un nuevo aniversario del inicio de la Independencia nacional.