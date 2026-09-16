Puebla incluye a madres buscadoras en el Grito de Independencia

Grito de independencia en Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, mencionó a las madres buscadoras durante el pase de lista realizado dentro de los actos conmemorativos por el Grito de la Independencia de México.

La referencia a las madres buscadoras sucedió antes de las arengas pronunciadas por Armenta Mier en la ceremonia, misma en donde reconoció a mujeres que han participado en la historia del país.

En el acto, el mandatario estatal lanzó vivas a personajes de la Independencia del país como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Ignacio Allende y Vicente Guerrero.

Grito de independencia

Asimismo, reconoció el papel de las mujeres en la entidad. “¡Vivan las mujeres de Puebla que con valor y dignidad han hecho historia! ¡Vivan las madres y familias que lucharon por la libertad”, expresó.

Lanzó vivas a la soberanía nacional, la libertad y a la Independencia.

Aunado a esto, en el evento añadió a la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador, antes de finalizar con el tradicional “¡Viva México!”.

El acto conmemorativo concluyó con los honores a la bandera y con un espectáculo de pirotecnia.