Armenta Mier incluye a madres buscadoras en el Grito de Independencia en Puebla

Durante la ceremonia por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reconoció a las heroínas de la historia nacional y dedicó parte de su arenga a las madres y familias buscadoras.

Ante miles de personas que se reunieron en el Zócalo de la ciudad de Puebla para participar en los festejos patrios, el mandatario estatal encabezó la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón del Palacio Municipal.

En su mensaje, Armenta Mier hizo referencia a distintos personajes que participaron en la lucha por la Independencia de México y también incluyó a las madres buscadoras, quienes mantienen la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

“¡Vivan nuestras heroínas y nuestros héroes de la independencia nacional! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Vivan las madres y familias buscadoras! ¡Viva nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum!”, expresó durante la arenga.

La inclusión de las madres y familias buscadoras formó parte de uno de los momentos centrales de la ceremonia, en la que también se hizo un llamado a mantener viva la memoria y la identidad nacional.

El acto comenzó con los honores correspondientes al lábaro patrio, como parte del protocolo oficial de la celebración. Posteriormente, los asistentes entonaron el Himno Nacional Mexicano en un ambiente solemne.

A pesar de la formalidad de la ceremonia, el Zócalo de Puebla se convirtió en un punto de reunión para familias poblanas, visitantes y personas que acudieron al Centro Histórico para participar en los festejos del aniversario de la Independencia.

Con banderas de México y diferentes elementos alusivos a las fiestas patrias, las personas reunidas en la zona siguieron la ceremonia y acompañaron la arenga del gobernador.

La celebración del 15 de septiembre es una de las principales tradiciones en el país, debido a que recuerda el inicio de la lucha por la Independencia de México, encabezada en 1810 por Miguel Hidalgo y Costilla.

En Puebla, los festejos reunieron a ciudadanos y autoridades en el corazón de la capital, donde se desarrollaron las actividades conmemorativas por el aniversario de la Independencia.

El gobernador estuvo acompañado por representantes de los tres órdenes de gobierno, quienes participaron en la ceremonia realizada en el Centro Histórico.

Después del Grito de Independencia, los asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo sobre el Centro Histórico de Puebla.

Las luces fueron observadas por las miles de personas que permanecieron en el Zócalo para continuar con la celebración, en una noche marcada por los símbolos patrios y la convivencia entre las familias.

Con la ceremonia, el gobierno estatal destacó la importancia de conservar la memoria histórica y fortalecer la identidad nacional. En esta ocasión, la arenga incorporó además un reconocimiento a las madres y familias buscadoras, quienes fueron mencionadas junto con los personajes históricos de la Independencia.

El festejo concluyó con la participación de las familias poblanas y visitantes que se dieron cita en el Zócalo, donde continuaron las actividades relacionadas con las celebraciones patrias.

De esta manera, Puebla conmemoró el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con una ceremonia que combinó los actos protocolarios, el reconocimiento a figuras históricas y la presencia de miles de ciudadanos en uno de los principales espacios públicos de la capital.