Graciela Domínguez primera gobernadora mujer en encabezar el Grito de Independencia en Sinaloa

Graciela Domínguez hace historia al encabezar por primera vez el Grito de Independencia en Sinaloa

La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, encabezó por primera vez en la historia del estado la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón principal del Palacio de Gobierno, en una celebración que reunió a miles de personas en la explanada de Culiacán.

La ceremonia se realizó la noche del 15 de septiembre y marcó también el regreso de los festejos patrios a la capital sinaloense, luego de que durante los dos años anteriores las celebraciones habían sido suspendidas en medio de la situación de violencia que atravesaba la entidad.

Desde el Palacio de Gobierno, Domínguez Nava realizó la tradicional ceremonia y recordó a los héroes de la Independencia de México, mientras los asistentes participaron en los festejos que se organizaron para conmemorar el aniversario del inicio de la lucha independentista.

De acuerdo con información del Gobierno de Sinaloa, la explanada recibió nuevamente a miles de familias que acudieron para disfrutar de las actividades preparadas para la noche mexicana. La administración estatal había previsto una asistencia superior a las 20 mil personas.

Antes de encabezar el acto protocolario, la gobernadora recorrió la explanada de Palacio de Gobierno para saludar a las personas que acudieron a la celebración. Durante el recorrido recibió muestras de afecto, peticiones y solicitudes para tomarse fotografías con ella.

Domínguez Nava señaló que uno de los principales objetivos de la celebración era que las familias sinaloenses pudieran volver a disfrutar de los espacios públicos.

“Vimos a la gente muy contenta, con mucha cercanía, agradeciendo que se haya realizado esta convivencia para las familias”, expresó la gobernadora, de acuerdo con el Gobierno de Sinaloa.

La mandataria también destacó que la celebración representaba un reencuentro de los ciudadanos con las plazas y espacios públicos, después de un periodo en el que las condiciones de seguridad habían limitado la realización de este tipo de actividades.

El Gobierno de Sinaloa informó previamente que el programa de la noche mexicana comenzó desde las 18:00 horas con diferentes presentaciones artísticas. Entre ellas estuvieron la Compañía Folclórica Sinaloense del Instituto Sinaloense de Cultura y el cantante Alex Fernández.

Posteriormente se realizó una pausa para dar paso a la ceremonia del Grito de Independencia. Después del acto protocolario se reanudaron las actividades musicales, además de un espectáculo de pirotecnia y rayos láser.

El regreso de la celebración tuvo además un importante despliegue de seguridad y protección civil. Las autoridades estatales anunciaron puestos de socorro e hidratación, así como transporte público gratuito para facilitar el traslado de los asistentes desde distintos puntos de Culiacán hacia Palacio de Gobierno.

La realización de los festejos ocurrió pocos días después de que Graciela Domínguez Nava asumiera como gobernadora interina de Sinaloa. El Congreso estatal la designó el 25 de agosto para concluir el periodo constitucional que termina el 31 de octubre de 2027.

Con la ceremonia del 15 de septiembre, Domínguez Nava se convirtió en la primera mujer en encabezar el Grito de Independencia como titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa, un hecho que quedó registrado como parte de la historia política del estado.

La gobernadora había señalado días antes que las Fiestas Patrias representan una oportunidad para recuperar espacios públicos y mantener viva la memoria histórica del país. En ese sentido, llamó a los sinaloenses a participar en las celebraciones y destacó la importancia de defender la soberanía nacional.

La ceremonia concluyó con la continuidad de los festejos en la explanada de Palacio de Gobierno, donde las familias sinaloenses participaron en las actividades programadas para conmemorar una de las fechas más importantes del calendario nacional.