Julieta Ramírez busca cumplir cada uno de las metas para Baja California

El día martes, la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla asumió formalmente la Coordinación de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Baja California, cargo desde el cual encabezará los trabajos organizativos del partido Morena en la entidad.

Ante la decisión de su asignación a esta responsabilidad, Ramírez expresó su compromiso de encarar la encomienda con apertura y trabajo en equipo.

​“Asumo la Coordinación de la defensa de la transformación y la soberanía nacional con humildad y mucho compromiso. Mi primera tarea será convocar a todas y todos. Esta encomienda la vamos a sacar adelante juntos. Recibo la Coordinación de Baja California consciente de la enorme responsabilidad que representa y con profunda gratitud por la confianza recibida”, señaló.

​Con este nombramiento, la legisladora arranca las labores de articulación interna del movimiento en el estado, teniendo como prioridad la suma de esfuerzos entre militantes, simpatizantes y liderazgos locales para consolidar la estructura organizativa.

La senadora originaria de Mexicali cuenta con trayectoria legislativa, gracias a que fungió como diputada federal de 2021 a 2024 y posteriormente llegó al Senado por mayoría relativa en representación del estado. Su reciente nombramiento toma aún más relevancia luego de superar una intensa campaña sucia que diversos medios de comunicación y actores políticos realizaron en su contra durante los últimos días.

Con esta decisión definitiva, el partido Morena cierra su proceso de selección interno, dejando a Julieta Ramírez al frente de su proyecto político estatal y con el respaldo para los próximos retos electorales.