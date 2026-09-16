Ana Lilia Rivera mantiene ventaja en encuestas previo a la designación de Coordinación de Morena en Tlaxcala

Ana Lilia Rivera mantiene ventaja en encuestas

En la recta final del proceso en el cual Morena defina los perfiles rumbo al proceso electoral de 2027, una nueva medición de la encuestadora CRIPESO coloca nuevamente a la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera al frente de las preferencias internas en Tlaxcala.

Los resultados correspondientes al mes de septiembre demuestran que Ana Lilia Rivera Rivera registra 49.39%, mientras que Alfonso Sánchez García alcanza 15.49%, lo que representa una diferencia de 33.90 puntos porcentuales.

La encuesta también muestra un crecimiento en las preferencias hacia Ana Lilia Rivera respecto al ejercicio anterior de la misma casa encuestadora. Durante el pasado mes registraba 47.19%, ahora en septiembre subió a 49.39%.

En contraste, Alfonso Sánchez García pasó de 15.67% en agosto a 15.49% en septiembre, manteniéndose prácticamente sin variación significativa.

El proceso aún no llega al final, sin embargo, los números han venido demostrando que existe una preferencia de la población por Ana Lilia Rivera, siendo la figura mejor posicionada dentro de esta medición, en un momento considerado clave para las definiciones políticas de Morena rumbo a 2027.

La encuesta deja al descubierto el debate sobre el escenario político estatal y sobre quién cuenta actualmente con mayor respaldo dentro de las preferencias rumbo a la próxima contienda.

La carrera rumbo a 2027 comienza a perfilarse y en Tlaxcala las mediciones colocan a Ana Lilia Rivera con una ventaja considerable.