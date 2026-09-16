Libia Dennise encabeza el Grito de Independencia desde Dolores Hidalgo

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la noche del 15 de septiembre la ceremonia por el 216 aniversario del Grito de Independencia desde Dolores Hidalgo, considerado la Cuna de la Independencia Nacional.

La ceremonia se realizó en el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, lugar relacionado con el inicio del movimiento de Independencia de México en 1810. Desde este sitio, la mandataria estatal hizo sonar la campana y recordó a las mujeres y hombres que participaron en la lucha por la libertad del país.

Durante la tradicional arenga, Libia Dennise mencionó a diferentes personajes de la historia nacional, entre ellos Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Ignacio Allende y Juan Aldama. La gobernadora también incluyó en su mensaje a mujeres que participaron en el movimiento insurgente, como Tomasa Esteves, Gertrudis Armendáriz, Manuela Taboada, María Josefa Marmolejo y María Ignacia Rodríguez.

En su Grito, también lanzó vivas para las mujeres insurgentes de Pénjamo, las madres buscadoras y las mujeres que continúan participando en la construcción del país “¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron Patria y Libertad!”, expresó la gobernadora desde el atrio de la parroquia, antes de cerrar la ceremonia con los tradicionales “¡Viva Guanajuato!” y “¡Viva México!”. Después de la arenga, Libia Dennise ondeó la Bandera de México y repicó la campana. Posteriormente se realizó la interpretación del Himno Nacional Mexicano y la mandataria entregó el lábaro patrio a la Escolta Militar para su resguardo.

Las actividades continuaron con un espectáculo de fuegos artificiales y drones, acompañado por música del compositor guanajuatense José Alfredo Jiménez. A la ceremonia acudieron integrantes de los diferentes poderes del estado y autoridades municipales. Entre los asistentes estuvieron Juan Carlos Montesinos Carranza, presidente del Consejo Directivo del Sistema DIF Estatal; Adrián Hernández Alejandri, presidente municipal de Dolores Hidalgo; Susana Bermúdez Cano, presidenta del Congreso del Estado, y Alma Delia Camacho Patlán, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

La celebración del Grito formó parte de una jornada dedicada a recordar el papel de Dolores Hidalgo en la historia de México. La ciudad es reconocida como el lugar donde Miguel Hidalgo y Costilla realizó el llamado que dio inicio al movimiento insurgente durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Además de encabezar el acto cívico, la gobernadora participó en actividades relacionadas con las tradiciones históricas de la entidad. Durante la jornada encabezó la ceremonia de arranque y recepción de la Cabalgata por la Ruta de la Independencia Nacional y de la Cabalgata Histórica Conspiradores de Querétaro 1810.

Libia Dennise señaló que ambas cabalgatas representan una forma de mantener viva la memoria histórica del país y destacó la importancia de que lleguen a Dolores Hidalgo, debido al papel que Guanajuato tuvo durante el movimiento independentista. Como parte de estas actividades, la gobernadora recibió el Fuego Simbólico proveniente de Querétaro, el cual fue trasladado por atletas. Posteriormente, encendió el pebetero instalado junto al atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.

Libia Dennise se trasladó al Museo de la Independencia, donde realizó la liberación simbólica de los presos, otra de las actividades tradicionales relacionadas con la conmemoración del inicio de la Independencia. De esta manera, Guanajuato conmemoró el aniversario del inicio de la Independencia desde uno de los lugares más representativos de la historia nacional, con una ceremonia encabezada por la gobernadora y diversas actividades para recordar los acontecimientos ocurridos hace 216 años.