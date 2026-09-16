Gino Segura asume la Coordinación y llama a consolidar la unidad de Morena en Quintana Roo

Gino Segura, Quintana Roo

Tras la definición de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Gino Segura afirmó que su principal tarea será contribuir a la unidad y organización de Morena en Quintana Roo, y anunció que retomará los recorridos por los 11 municipios del estado.

En un mensaje a los medios de comunicación desde la capital del estado, Gino Segura, señaló que recibe esta responsabilidad con humildad y dejó claro que la definición no representa un triunfo personal, sino una encomienda que, dijo, asumirá con responsabilidad frente al pueblo quintanarroense.

Reconoció el trabajo realizado por la dirigencia nacional de Morena durante el proceso, así como a las y los fundadores, referentes, consejeros, militantes y simpatizantes que participaron en las distintas etapas.

El coordinador adelantó que en las próximas semanas recorrerá nuevamente los 11 municipios de Quintana Roo, dando continuidad al trabajo territorial que realizó durante el proceso, con caminatas, asambleas y encuentros con militantes, simpatizantes y ciudadanos.

Explicó que esta nueva etapa tendrá como uno de sus principales objetivos consolidar la unidad de Morena, fortalecer la organización territorial y mantener una comunicación directa con quienes forman parte del movimiento en los distintos municipios.

“Cuenten conmigo para coordinar los esfuerzos en defensa de nuestro movimiento y nuestra patria en el estado más hermoso de México, Quintana Roo”, afirmó.

Durante el encuentro con medios, Gino Segura también refrendó su respaldo al proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó la importancia de continuar construyendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

En el ámbito estatal, reconoció el trabajo de la gobernadora Mara Lezama, particularmente las acciones y programas impulsados durante su administración, y sostuvo que la transformación debe continuar traduciéndose en bienestar para las familias quintanarroenses.

Gino Segura señaló que los avances alcanzados durante el primer piso de la transformación y las acciones que actualmente impulsa el Gobierno de México forman parte de un mismo proyecto, por lo que llamó a mantener la organización y unidad del movimiento.

Finalmente, reiteró que Morena tiene por delante la tarea de mantenerse unido y cercano al pueblo, y que desde la Coordinación trabajará para fortalecer esa estructura en todo Quintana Roo.

“La unidad hace la fuerza de la Cuarta Transformación”, sostuvo Gino Segura, al plantear esta nueva etapa como un ejercicio de organización, cercanía territorial y trabajo conjunto dentro de Morena.