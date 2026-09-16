Puebla conmemora el 216 aniversario de la Independencia nacional

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó la ceremonia cívico-militar por el 216 aniversario de la Independencia (Especial)

Fiestas Patrias en Puebla — Puebla conmemoró este 16 de septiembre el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con una ceremonia y un desfile cívico-militar, ambos encabezados por el gobernador Alejandro Armenta Mier, en los que se destacó el legado de quienes participaron en la lucha que nos dio soberanía.

Durante la ceremonia previa al desfile, la secretaria de Deporte y Juventud estatal, Gabriela Sánchez Saavedra, recordó que la madrugada del 16 de septiembre de 1810 significó un momento en el que la población decidió desafiar el dominio colonial y buscar la posibilidad de armar su propio destino.

Sánchez Saavedra describió el papel de Miguel Hidalgo y Costilla como un sacerdote cercano a las necesidades de su comunidad, cuya decisión de convocar al pueblo hizo que la lucha insurgente se extendiera entre distintos sectores de la población.

Contingentes escolares se sumaron fuerzas armadas municipales, estatales y federales en el desfile cívico-militar (Especial)

A su vez, la funcionaria estatal reconoció la participación de José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, Juan Aldama, Vicente Guerrero, Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, así como mujeres y hombres anónimos que sostuvieron la insurgencia.

“La nación les debe memoria”, afirmó.

Mujeres y pueblos indígenas

En su intervención, la secretaria de Deportes y Juventud hizo énfasis en la participación de las mujeres durante el movimiento de Independencia, al exponer que conspiraron, comunicaron, financiaron y aguardaron la lucha.

Fuerzas de seguridad pública del estado se hicieron presentes (Especial)

Parte de la reflexión, la necesidad de ampliar las oportunidades para niñas y jóvenes, escuchar sus voces y defender su derecho a vivir sin violencia.

Sánchez Saavedra enunció que la memoria de México no empieza desde 1810, pues también está conformada por la resistencia de los pueblos indígenas que han preservado sus lenguas, conocimientos y formas de vida comunitaria frente al despojo y la discriminación.

“La igualdad se acredita en la vida cotidiana”, expresó al resaltar que las diferencias de origen, género o condición económica no deben reducir el derecho de las personas a ser escuchadas y vivir con respeto.

Soberanía nacional

La presencia de elementos del Ejército Mexicano, infaltables (Especial)

La funcionaria estatal abordó la relación de México con otras naciones y declaró que el país tiene derecho a construir su futuro con la voluntad de su población, el trabajo de sus instituciones y la participación ciudadana.

Acentuó que México puede establecer relaciones de diálogo, comercio y cooperación con otros países, pero desde el respeto mutuo y preservando su capacidad de decisión.

El contingente femenil de la policía de Puebla se hizo presente

“La firmeza de una nación se demuestra cuando sostiene sus principios, cumple sus responsabilidades y resuelve sus diferencias por las vías del derecho”, manifestó.

Finalmente, precisó que las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de continuar la historia del país a través de la participación en ámbitos como la educación, la ciencia, el campo, la cultura y el deporte.

Más de 3 mil 500 estudiantes de 10 escuelas secundarias se sumaron a los más de mil elementos de las Fuerzas Armadas que participaron en el evento

“La campana de Dolores sigue convocándonos. Respondamos con nuestras acciones”, concluyó.

Comunión estudiantes y fuerzas armadas

Posterior a la ceremonia, se llevó a cabo el desfile cívico-militar con la participación de alrededor de 3 mil 500 estudiantes de 10 escuelas secundarias, al igual que más de mil elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional y 469 integrantes de corporaciones policiales.

A los contingentes escolares se sumaron elementos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, corporaciones policiales y cuerpos de emergencia, quienes recorrieron las calles del Centro Histórico de Puebla ante la asistencia de cientos de familias.

La Crónica de Hoy 2026