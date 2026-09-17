Alejandro Armenta entrego 842 apoyos para fortalecer el campo poblano

El gobernador Alejandro Armenta Mier entregó 842 apoyos para la Seguridad del Campo por un monto de 9.4 millones de pesos y 101 del Programa de Obra Comunitaria con una inversión de 31 millones de pesos, acciones que colocan las necesidades de las comunidades en el centro de la transformación.

Ante familias y habitantes de la Sierra Norte, explicó que Puebla pasó de tener 700 mil hectáreas de temporal que no se sembraban a recuperar 50 mil hectáreas el año pasado y alcanzar 200 mil hectáreas que ya están en producción, con una política que busca fortalecer la alimentación y la economía de las familias del campo.

El mandatario señaló que la Revolución del Campo representa un cambio de modelo: “Nosotros no queremos quitarles a los ricos para darles a los pobres, no es la lógica. Nosotros tenemos que compensar las desigualdades ”. Bajo esta convicción, la incorporación de maquinaria y tecnología pasó de no contar con tractores ni drones a disponer de 800 equipos el año pasado y mil 800 durante este año.

Adelantó que se publicará una nueva convocatoria para adquirir tractores, drones, sembradoras, cosechadoras y alzadoras de caña. La meta es contar con 2 mil 500 equipos agrícolas el próximo año y llegar a 4 mil al término de la administración, con herramientas que permitan a las y los productores trabajar sus tierras con mayor eficiencia y productividad.

Estos apoyos representan nuevas oportunidades y una muestra de ellos son las declaraciones como las de Rubén Galloso Muñoz, tractorista de la región 02 Huauchinango, quien agradeció la confianza y las oportunidades de trabajo para los agricultores, pues la recuperación de tierras que permanecían olvidadas permite volver a cultivar productos como maíz, frijol y avena.

El uso de drones es otra de las ventajas con las que ahora cuenta el campo poblano, por ejemplo, Carlos Martínez Rivera explicó que opera equipos T-50, T-70 y T-100 para fumigar hectáreas en aproximadamente 20 minutos, además de un rover de 240 litros para cultivos específicos.

La presidenta municipal de Zacatlán, Beatriz Sánchez Galindo, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para impulsar proyectos en beneficio de las familias y destacó los reconocimientos obtenidos por el Pueblo Mágico. Informó que el 2 de septiembre recibió el Distintivo Nacional de Calidad Turística, categoría platino, de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, por acciones relacionadas con capacitación, inclusión, sustentabilidad, atención al visitante y conservación del patrimonio natural y cultural.

Recordó que en junio Zacatlán recibió en Madrid el premio Escoba de Plata por el proyecto “Zacatlán Pueblo Mágico, modelo de economía verde y circular”. En infraestructura social, Sánchez Galindo informó que se entregaron 8.1 millones de pesos para seis obras del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en beneficio de 5 mil 700 personas.

Por su parte, el coordinador de Desarrollo Comunitario y Trazabilidad Social, Edgar Chumacero Hernández, informó que en esta gira de trabajo se entregaron 101 proyectos por 31 millones de pesos del Programa de Obra Comunitaria para atender necesidades prioritarias. Recordó que este año se asignaron mil 500 millones de pesos para que las tesoreras lideren los proyectos y que para 2027 se prevén 2 mil millones de pesos.